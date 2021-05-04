中央政法委旗下新聞網站官方微博「中國長安網」，5月1日發佈圖片，配文「中國點火VS印度點火」，暗嘲印度抗疫不力，導致大量民眾染疫死亡。事件在國內仍被熱烈討論，網民亦分成正反兩派，認為官方做法不妥的《環球時報》總編輯胡錫進更罕有地被「愛國」網民批評對國家不誠實，甚至有人諷刺應該派胡錫進去印度，胡錫進連日都有發文回應，強調沒有不被批評和非議的特權，同時又不忘表忠，聲稱他和《環球時報》與中國共榮辱。

在今次中國長安網發文暗嘲印度抗疫不力的事件，內地網民迅速劃分成支持復旦大學教授沈逸和力挺胡錫進兩派聲音。力挺胡錫進的網民劃一用「鄰有喪，舂不相；里有殯，不巷歌」來批評反對者「無人性，中國恥辱」，稱呼沈逸為「戰狼」，甚至呼籲復旦大學開除他。

支持沈逸的網民則指出，撐胡錫進的網民出現「公知和推牆派」，而且言語間似乎忘記胡錫進的愛國色彩，稱他為「牆頭草、叼飛盤（避重就輕）」。一些網民更挖出胡錫進曾抹黑解放軍的舊聞，聲稱他是「偽裝成愛國者的「公知」。

中國網絡用語中，「公知」一詞是貶義詞，形容為反對共和國體制的人；「推牆派」則泛指反對中共一黨專制、倡導民主自由人權的人士。

部份支持沈逸的網民還將矛頭指向《環球時報》，指部份記者的立場有問題，包括一位叫陳青青的英文記者曾在Twitter指摘中國長安網的對比圖是「完全荒謬」，和點讚被大陸封殺的奧斯卡最佳導演趙婷。

新華社微博今日則發文指記者到印度駐守採訪，有網民則在帖文下留言，認為應該派胡飛盤（胡錫進別名）去。

胡錫進的微博則在3、4日連續發佈多條貼文，回應報社記者及自己遭「圍攻」，他說自己沒有不被批評和非議的特權，但《環時》的信念依舊是「要能夠在複雜國際環境下為維護中國國家利益迎風飛揚」，會與中國共榮辱。他又重提自己當兵、做戰地記者的往事，認為自己的價值觀是「在輿論鬥爭中身經百戰塑造而成的，堅不可摧」。

新浪微博／台灣《自由時報》

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