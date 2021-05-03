大陸周姓男子日前乘坐橡皮艇，成功偷渡台灣。2012年，一名鍾姓台灣商人因生意失敗，走投無路，嘗試利用橡皮艇由福建三明市偷渡至金門，不過在怒海划艇八小時，最終在金門猛虎嶼海域擱淺，被台軍和金門岸巡總隊逮捕。

2012年8月20日，涉事的台商鍾旺錦原打自算利用附有摩打的橡皮艇偷渡。當日早上11時許，猛虎嶼台軍發現橡皮艇擱淺海上，通報岸巡總隊聯合出動，逮捕擁有台灣身份證的46歲男子鍾旺錦。

鍾表示，老家在台中，16歲出外打工，2007年由桃園搭飛機經由澳門前往上海，後來轉到四川成都開麵館，因人生路不熟，被當地惡霸毆打和恐嚇錢財，最終歇業，改打散工維生，輾轉流落到福建。

他當時稱，想念老家，但台胞證早已過期，無法循「小三通」或其他正常途徑返台，公安甚至威脅逐日罰款200元人民幣（下同，約240港元），令他決定用7,000元（約8,400港元）網購一艘附摩打的橡皮艇，打算偷渡到金門。

當日凌晨3時許，鍾旺錦由廈門出發，豈料落水後僅4、5分鐘，摩打即冒煙故障，他只好用手划槳，一路累得半死，最終橡皮艇擱淺而被逮。

中時新聞網

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