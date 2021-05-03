大陸一名周姓男子上月30日避過台軍及海巡署，利用聲稱購自淘寶的軍規級橡皮艇，花了10多小時從福建省石獅市，成功橫跨台灣海峽偷渡到台中港。《蘋果》記者透過淘寶聯絡內地出售同類橡皮艇的賣家，得悉只需大約1.1萬元人民幣（下同，約1.3萬港元），即可購到能應付相類航行距離的橡皮艇。有在港經營艇釣公司的負責人向《蘋果》分析指，該大陸男準備得十分周詳，估計他甚至預備多一倍燃料，絕對是「專家級」級數。

根據網上資料計算，從石獅永寧鎮與台中港距離大約100浬。外界一直關注周男如何使用一架橡皮艇，成功橫越風急浪高的台灣海峽，及橡皮艇究竟甚麼來頭。有網民發現，周男使用橡皮艇與由山東省生產商製造的「荷魯斯衝鋒舟」外形相同，船身採用進口加厚1.2mm三層夾網布PVC特別材料塗附，2座位至9座位不等，號稱有軍規品質，適用於海面衝浪、垂釣休閒、水庫巡邏及災害搶救等，而天津武警大隊亦使用同一款式。

《蘋果》記者透過淘寶聯絡到出售與周男同款橡皮艇的賣家，對方表示此款橡皮艇是專業海用船，可收藏在汽車尾箱，若一個人搬運會較吃力，特別在出海的情況下。賣家建議記者購買2衝程18匹摩打，價錢為6,000元（約7,287港元），至於一隻3.8米橡皮艇，售價為4,500元（5,465港元）。

台灣海軍都稱從對岸直接過來機會小，但周男仍憑着這些聲稱購自淘寶的裝備，成功橫越台海？在香港經營艇釣公司的陳明看過偷渡男子所使用的橡皮艇後，直指它不是普通沙灘橡皮艇，「除咗兩邊吹氣，船身是纖維殼，我估船尾係一個20、30匹嘅2衝程摩打……船上放咗幾個電油桶，目測最少有約85升電油，照計佢有足夠燃料…假如用咗10幾個鐘先到台灣，證明船速並唔高，當時風浪可能好大」。陳明形容偷渡男是「航海專家」：「佢好有決心。橡皮艇有埋船槳，有事仲可以撐船，我覺得佢裝備得好好，燃料仲預多咗近一倍，行動好明顯唔係貿貿然，係有備而來，我估佢仲會預先睇晒天氣水流嘅資訊。」

陳明又指，在風平浪靜和燃料充足的情況下，即使細馬力的船，亦可以航行遠距離。但海上天氣變幻莫測，隨時發生危險。例如海上一個俗稱「打石湖」的打雷現象，最危險的不是被雷擊，而是「打石湖」出現前的狂風亂流，「啲風會不定向吹，好恐怖」。

陳明認為，偷渡男行動成功，除了解決天氣和燃料問題，關鍵反而是男子出海後，如何避過高速的大陸海巡艇，「近期外海緊張， 一般情況下，應冇可能避過中國海巡，如果白天出發，可能有我唔知的原因避過大陸海巡。」

《蘋果》記者／Facebook／「批踢踢」討論區

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