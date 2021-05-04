由中央政法委主導的全國政法隊伍教育整頓運動，是中共總書記習近平去年在政法系統內發起的一場聲勢浩大的整肅運動，目的是要去除對習不忠的政法官員。運動要求政法幹警自查自審，針對「6大頑瘴痼疾」主動坦白，「自查從寬、被查從嚴」。當時有學者分析，這是習為恢復毛澤東時代設立的「黨主席」頭銜，並為他在2022年繼續掌權鋪路。

去年7月31日，中央政法委召開了全國政法隊伍教育整頓試點工作第一次交流會，中央政法委秘書長、全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任陳一新在會上宣示，要以「刮骨療毒式」的「延安整風」。毛澤東1941年發起的「延安整風」運動精神，是中共黨史上第一次大清洗，毛澤東推動淨化意識形態，使他得以清除政治對手，鞏固控制權，並在1945年被正式任命為中央主席（黨主席）。

而運動的目標明確，就是要「推動政法隊伍解決突出問題，錘煉忠誠乾淨擔當的政治品格」。所謂「突出問題」，第一個就是「政治不過硬、『總開關』沒有擰緊」，因此要「推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想往深裏走、往心裏走、往實裏走，教育引導政法干警增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，確保做到對黨絕對忠誠」。

這場教育整頓運動提出政法單位需要整治的「6大頑瘴痼疾」，包括：違反防止干預司法「三個規定」（即《領導幹部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究規定》、《司法機關內部人員過問案件的記錄和責任追究規定》、《關於進一步規範司法人員與當事人、律師、特殊關係人、中介組織接觸交往行為的若干規定》）；違規經商辦企業和配偶、子女及其配偶違規從事經營活動；違規參股借貸；有案不立、壓案不查、有罪不究；違規違法減刑、假釋、暫予監外執行；法官、檢察官離任後違規從事律師職業、充當司法掮客（將黑手伸向政法機關、為他人辦事、從中撈取錢財或謀取利益的人）。

去年12月30日，官媒人民網報道，指歷時5個月的全國政法隊伍教育整頓試點工作圓滿收官，全國共有35個試點單位、1.6萬名幹警參加，其中，有1,380名幹警主動向組織講清自己違紀違法問題；另共處分處理2,247人，佔幹警總數14％；立案審查448人；移送司法機關39人。報道指，「這場刮骨療毒式的自我革命、激濁揚清式的嚴肅整風、鑄魂揚威式的主題教育，為全國鋪開政法隊伍教育整頓積累了豐富經驗、奠定了堅實基礎」。

去年8月，英國《金融時報》（Financial Times）針對這場整肅運動作出分析報道，引述北京獨立學者吳強指，習多年來的反貪污鬥爭最新階段，可能會在2022年中共第二十次全國黨代表大會之前集中大權方面，發揮類似毛澤東當年「延安整風」的作用。「我們不排除會進一步修改黨章，或習近平將獲得一個新的頭銜（中央主席），以進一步強調他在政治局常委中高於其他領導人的地位。」

公開資料顯示，中共曾在1945年到1982年設中央主席一職，以領導中共中央政治局和中共中央書記處的工作，除毛澤東做了31年中央主席外，華國鋒及胡耀邦亦曾出任此職位。1982年9月1日，中共召開十二大，重申集體領導制度，決定修改中共章程，不再設立中央委員會主席，只設中央總書記一職。

人民網／《蘋果》資料室

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