台灣華航機師及諾富特飯店群組持續擴大，昨日新增兩宗本土個案，其中一人為諾富特的外判水電工人，另一人則為在澳洲確診機師的同住家人。台北市長柯文哲指「這一兩天敵情不明」，呼籲市民戴好口罩，由於台北巿目前未出現本土感染源頭，因此暫不提升防疫級數。

機師女居家隔離染疫

指揮中心公佈，昨天確診的一名40多歲台灣男性是外判水電工人，上月在諾富特華航桃園機場飯店工作，於上周三出現咳嗽症狀。當局初步掌握23名接觸者，其中20人列為居家隔離，包括在同一樓層工作的清潔及木工，另有三人需要自我健康監測。

另一宗新增本土病例是一名十多歲的印尼籍女童，其父為印尼籍機師，上月20日在澳洲發病確診，仍在當地治療。同住的母親及胞弟，分別於上月23日及27日確診，上月21日開始，女童被視為居家隔離接觸者，但當時檢測結果為陰性。直至上周五，女童身體微熱、流鼻水及喉嚨不適，前日再次檢測，並於昨日確診。華航及諾富特群組總共有24人確診，共六戶發生感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言目前只在社區感染邊緣，華航機師及相關接觸者近700人即將完成檢測，沒有再發現新個案，對社區威脅已經非常低，現在只擔心諾富特員工確診對社區的影響，由現在至本月中都是警戒期，防守關鍵是圍堵諾富特疫情。

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