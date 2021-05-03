陝西西安一名的士司機，上周六（1日）凌晨時分身體不適，將車停靠在路邊後，突然嘔吐及抽搐，躺下不久後便失去反應。至當日早上10時許，當地交警發現的士違規停泊，並未向司機了解情況，便把告票直接貼在的士車門上離去。隨後，司機被證實猝死，涉事交警被指處事馬虎、未有盡忠職守，事件在網上引起輿論譁然。死者家屬亦發聲，表示待當局清楚調查事件，再商議賠償問題。

該名猝死的司機姓張，是陝西咸陽人，今年37歲。根據西安交警部門事後調查及翻看附近閉路電視畫面，事件發生於本月1日勞動節，張男凌晨4點多便出車，行駛到康樂路附近時，感到身體不適，便將的士停在雙向四車道最右側車道上。車輛還未完全靠邊，張男打開車窗後便躺下，跟着出現嘔吐、抽搐等症狀。

及至當日上午9時42分，張男在的士上徹底失去生理動作反應。然而，37分鐘後，西安市公安局交警支隊新城大隊一名警員，巡經該處時發現張男違泊，在未有了解張男的情況下，開出告票後直接貼在前座車門與後座車門間便離開。隨後，有市民發現張男在的士上昏迷而報警，救護人員到場確認張男死亡。相關鑑定結果顯示，張男是由於心臟問題猝死，但未進一步確定具體死因。

有網民將現場閉路電視畫面上載到網絡，並質疑涉事交警做事「馬虎」，未及時發現張男在的士上失去知覺，白白浪費施救的黃金機會。事件在內地引起輿論強烈反彈，西安市公安局公共交通分局前日發佈通報稱，已就事件成立聯合調查組，涉事警員正接受調查。

「如果交警發現了車內情況，撥打了120或110，無論最後是否搶救成功，我們家屬都會十分感謝這位交警。」張男的舅父吳先生說，有關部門領導已慰問家屬。他又指，張父腦出血卧病在床，66歲張母也只得在西安擺地攤補貼家用。而張男作為家中獨子，過去一直與母親一同承擔父親醫藥費。至於賠償方面，家屬認為要等事情調查清楚後再商議。

湖北首義律師事務所律師吳正平認為，初步來說，涉事交警存在工作疏忽。一名要求匿名的交警亦表示，執法人員調查車輛違泊，通常會先觀察車內是否有人，或敲擊玻璃，提醒司機盡快駕車離開，「這是規定必須要走的一個流程」，但今次事件反映西安交警部門執法十分粗疏。

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