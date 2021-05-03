全盛時期在中國有過百家分店，在香港也有多家分店的成都譚魚頭名下49個商標前日在阿里拍賣，底價100萬元人民幣（下同，約120萬港元），經188次叫價，以溢價15倍的1,510萬元（約1,810萬港元）成交。內地網民慨嘆，這意味一個時代已正式結束，「想當年可是比現在的海底撈火太多了」。不過，有律師認為成交價過高，認為商標最多只值100萬元左右。

在阿里拍賣破產強清平台拍賣的譚魚頭商標涵蓋49個，當中包括「譚魚頭」、「譚狀元」、「TANYOTO」等，起拍價100萬元，有八人報名，經188次出價，最終由代號為「A2824」的買家，以1,510萬元成交。主辦方仍未公佈買家的身份，律師指，只有在他繳交尾數後，得到《網絡競價成功確認書》才會公開。

創辦人身家曾逾20.5億

四川知識產權專家律師牟瑤認為成交價過高，合理價格應在底價100萬元左右。成都譚魚頭名下的30個車位及重慶旗艦店的商舖早前分別以360萬元（約432萬港元）和4,845萬元（約5,810萬港元）起拍，但都因無人報名而流拍。

報道指，譚魚頭的創辦人譚長安1996年創立譚魚頭，2003年於香港開設第一家分店，2007年時，譚魚頭在全中國有100多家連鎖店，譚長安的身家也達20億元（當時滙率計算為約20.5億港元），並登上胡潤餐飲富豪榜。

兩度擬在港借殼上市失敗

譚長安曾在2015年被追債網站公開追討2,000萬元（約2,400萬港元）的賭債，他在拍賣前接受內媒訪問，指譚魚頭崩塌的原因並非因為他好賭，而是因為當年他為了上市，不惜簽下對賭協議，結果深陷債務危機。譚長安指，在2010年及2011年，譚魚頭兩度計劃要在香港借殼上市均以失敗告終，之後他跟香港一家風險投資公司已經簽訂對賭協議，譚長安聲稱，該家風險投資原本表示會出資2,000萬美元（約1.56億港元），譚魚頭則要在3年間達到盈利目標，但最後對方只出了500萬美元（約3,880萬港元），導致不斷擴張的譚魚頭資金鏈斷裂。

譚魚頭2013年亦被四川一家小型貸款公司追討約1,700萬元（約2,134萬港元），翌年，譚魚頭在香港的分店全線結業，當年還被追討過百萬港元欠薪。在2016年，成都譚魚頭破產被法院裁定破產清算。去年8月，譚魚頭關閉最後一家位於成都的店，譚魚頭的資產也逐一被拍賣。

紅星新聞/每日經濟新聞