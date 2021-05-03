昨日是世界新聞自由日，美國漢學家林培瑞（Perry Link）對美國之音表示：中國國營媒體在美的一些僱員，「他們很多實際上不是記者」，「至少一部份，只能說是特務」。

不贊成禁言 指應拆穿謊言

根據聯合國教科文組織表示，今年世界新聞自由日的主題是「訊息是公共產品」，並「着重強調訊息與虛假訊息、仇恨言論、娛樂訊息和數據訊息等其他傳播內容之間的重要區別」。本周三（4月28日），美國國務卿布林肯與外國媒體記者就新聞自由等問題舉行線上圓桌會議時指出，美國真正關切的是中國對內對外採取的截然不同的兩手策略。「北京通過國營媒體企業和平台在海外進行宣傳和造謠，其目的是在一定程度上干涉或破壞民主，而同時又在中國限制新聞和言論自由」。林培瑞表示，他贊成布林肯的主張並指出：「中國國營媒體在美的一些僱員，他們很多實際上不是記者」。他強調說：「當然我不是說所有的，有良心的記者中國也有，一直有。但是派到美國來，拿美國簽證做記者的人，一部份，我不知道多少，至少一部份，只能說是特務，不是記者。」

林培瑞教授承認，目前美中雙方媒體的佈局是很不對等的，中國利用美國的自由空間發佈訊息，但禁止外媒到中國發放訊息，這是個絕然不平衡的一個情況。但他不贊成用禁止的做法。他認為，對於故意散佈的虛假訊息必須加以控制，但是，「要控制這個局面的話不是不讓它發言，是讓他發言，然後拆他的台，讓大家知道這是說謊」。美國之音