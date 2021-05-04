為拍照不怕死！廣東陽江昨日驚現巨型水龍捲，一眾遊客在沙灘上驚喜拍照，岸上安保人員吹哨呼喊他們離開，卻無人理會，結果水龍捲迎面撲來，直捲到岸上，眾人才驚呼逃離。不少網民看到現場影片後，不禁嘲到：「看熱鬧這天賦可是深深刻在人的基因裏面的」、「總有不怕死的」。

從網上曝光的多段現場影片可見，一個巨型水龍捲在海中呼嘯而來，當時有人在正在附近遊划的船上拍片，驚嘆了一聲：「龍吸水呀！」而在沙灘上，一大群正在嬉水的遊客亦看到了這難得一見的奇景，驚喜不已，都站在水中觀看，岸上的遊客則一邊歡呼，一邊拿手機拍攝。但很快，水龍捲便直撲沙灘，有案保人員急忙吹哨子，要遊客上岸，卻不被理會。直到水龍捲上岸，遊客才驚呼逃散，但仍有人被裹挾其中。所幸，水龍捲上岸後已迅速衰減，只掀起一片沙塵，就很快消散。

畫面曝光後，惹來網民熱議，有人聯想到近日的極端天氣：「最近全國各地好多大妖風。」有人則對只顧拍照不顧命的遊客作出批評：「看熱鬧這天賦可是深深刻在人的基因裏面的」、「拍照的命真大」、「總有不怕死的」、「看熱鬧不嫌事大」、「吹哨員都急死了，游客還是不上水！死了人又要賴誰？」「中國人真的是太缺乏安全意識了，要是刮上天怪誰？會怪景區安全措施不到位麼？」

水龍卷俗稱龍吸水或龍吊水等，是一種偶爾出現在溫暖水面上空的龍捲風，它的上端與雷雨雲相接，下端直接延伸到水面，一邊旋轉，一邊移動。飽含水氣快速旋轉的氣柱狀水龍捲，危險程度不低於龍捲風，內部風速可超過每小時200公里。

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