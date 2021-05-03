中國對台灣文攻武嚇日漸升級之際，大陸一名男子聲稱從福建省石獅市出發，駕駛可作軍用的橡皮艇出海，一路如入無人之境，上月30日直抵台灣本島的台中港，投奔自由。目前他正被當地警方調查。過往從大陸偷渡到廈門對出的金門者並非罕見。惟今次偷渡客僅以小艇橫越台灣海峽，出發地與登岸點相距超過185公里，其間未被阻截，暴露台灣海防漏洞。國防部長邱國正承認，偷渡者上岸後才被發現，反映台灣海上偵察及通報機制有缺失，國防部與海巡處需查明原因，彌補缺點。

台灣海峽向來被視為台灣防守的天然屏障，對岸軍隊要跨海登陸並非易事。不過33歲周姓大陸男子，僅憑「淘寶網」上自購價值1.6萬元人民幣（約1.9萬港元）的橡皮艇連引擎，成功登上台中港西碼頭防波堤。

盼在台自由生活

該名偷渡男子表示，出發當日上午他為橡皮艇注入90公升燃油，沿途風平浪靜，近16小時後於翌日晚登岸。他抵達台中港2小時才被發現。周男表示，事前並無計劃抵台後要幹甚麼，他在台也無親友，只希望在自由的台灣生活。

台中港務警察總隊表示，30日深夜11時50分接報有不明人士逗留，查看後發現大陸男子。警方指，疾控部門已確認其無發燒；現將周男依違反《國家安全法》、《入出國及移民法》移送偵辦。

網民憂暗藏共軍滲透計劃

台海劍拔弩張，小艇卻突破海防抵台，引起台灣朝野擔憂。有立委昨就此質詢當局，國安局副局長胡木源表示，海巡署及台中警方正查證事件。至於橡皮艇是否直接從福建出發，抑或有大船協助，他就稱，各種可能都有。同日邱國正表示，男子上岸後才被發現，代表海上偵察、通報有缺失。被問到事件是否與中共特務測試海防有關，他就指，國防部會「料敵從寬，禦敵從嚴」，從最壞情況思考如何化解。他又否認台軍出現雷達監控疏忽。

不過有台媒指出，審計部門去年曾發現，海巡署機動雷達車未有覆蓋10多處盲區陣地，令海防存有漏洞。台灣陸委會昨回應稱，這名大陸偷渡男的動機有待釐清。台灣網民亦熱議事件，有人警惕指「小心共軍陰謀」，擔憂橡皮艇渡海來台，暗藏解放軍測試台灣海防或「滲透計劃」。

台灣目前對來自大陸的偷渡客多按《國安法》處理，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元新台幣(約8,300港元)以下罰金。若查明屬普通偷渡案，可依《兩岸人民關係條例》，可直接遣返大陸。

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