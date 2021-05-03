中國各地出現極端天氣，北方沙塵暴來襲，遮天蔽日，南方暴雨傾盆，成為澤國。中央氣象台連續兩天發佈「暴雨藍色預警」，昨晨更啟動四級應急響應。四川盆地、華南中南部等11個省市區出現暴雨，其中廣東茂名局部地區更出現特大暴雨，達268毫米。北京大興機場及重慶江北機場分別有大量航班取消或延誤，逾113個航班受影響。

的士淹沒 僅露車頂

進入五一假期，首天中國大多數地區晴朗溫暖，但翌日下午開始，大風、暴雨、沙塵等惡劣天氣同步上演。中央氣象台發出本年度首個「暴雨藍色預警」，宣告廣東、廣西、貴州、湖南、江西、湖北及安徽的局部地區將有大範圍降雨來襲。前晚10時許，重慶氣象台更連發九則強天氣警報，當地出現特大雷暴雨，雷電交加，狂風吹彎樹木，逾百畝森林被毀，市區則嚴重水浸，呈現一片汪洋，車輛在大量積水中行駛猶如「破浪」，網民亦笑言「像在划船」，甚至有的士被水淹浸，僅露出黃色車頂。當地巿民指重慶江北機場因暴雨變成「港口」，導致31個航班臨時轉至其他機場降落，大部份航班亦被迫取消。由於華東、中南、西南等地區出現雷雨天氣，北京大興國際機場昨天至少38個航班取消，44個航班延誤，涉及飛往上海、廣州、深圳、珠海等城市。

中央氣象台昨天連發四則預警，包括「暴雨藍色預警」、「藍色山洪災害氣象預警」、「地質災害氣象風險預警」及「沙塵暴藍色預警」，新疆、甘肅、內蒙、寧夏、陝西、山西及河北等地料有揚沙、浮塵或沙塵暴。受冷暖空氣共同影響，氣象台預測惡劣天氣持續至今天上午，但南方部份地區仍有暴雨，西藏南部更可能下雪。

澎湃新聞