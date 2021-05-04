今日（5月4日）是中國的五四青年節，是為紀念1919年5月4日爆發的五四運動而設立的節日。去年五四青年節前夕，內地影片網站Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）曾與官媒合作，推出正能量宣傳片《後浪》致敬年輕一代，但被不少年輕人批評堅離地；今年，B站則發佈《我不想做這樣的人》演講短片，由兩位初中生做代表登台分享年輕一代對於未來的思考，再次引起熱議。

短片由B站與中共中央宣傳部主管的「學習強國」App、《光明日報》、《中國青年報》、《環球時報》、《澎湃新聞》、《新京報》及《觀察者網》共同發佈，演講內容收集自全國各省市26間學校955位初中生的觀點；他們以《我不想做這樣的人》為作文題目，寫下對未來的思考，並交由兩位初中生登台演講。

《我不想做這樣的人》的演講全文如下：

「那些想從我們身上看到中國未來的人，親愛的父母師長前輩，其實我還不知道想成為甚麼樣的人，但能和你們分享的是，我不想做甚麼樣的人。

我不想做一個拿着鋸子的人，隨時隨地把人群鋸成兩半，這一半是女人，那一半是男人，這一半是盟友，那一半是對手，對手贊同的，我們必須反對，對手反對的，我們必須贊同，不論對錯只爭輸贏。

我不想做一個渾身帶刺的人，嘲諷別人的成功嘲笑別人的失敗，看不慣過得比他好的人，看不起過得沒他好的人，一肚子抱怨和藉口，凡事不是自己的錯，都是別人的錯。

我不想做一個流水線上製造出來的人，沒有獨立的人格，只有預定的人設，沒有閃光的才華，只有拋光的流量，沒有精彩的作品，只有熱鬧的八卦。

我不想做一個隱身的人，需要挺身而出的時候，他藏在人群裏，需要解決問題的時候，他消失在所有人的視線裏。

我不想做一個油膩的人，你吃虧的時候，他說吃虧是福，該較真的時候，他說難得糊塗，是的，我不想做這樣的人。

我不想做一個沒有同情心的人，一個不講義氣的人，一個沒有教養的人，一個半途而廢的人，一個遺忘歷史的人。

我不想做一個不愛國的人，我不想做一個口口聲聲『一代不如一代』的人，當我變成父母師長前輩的時候，希望，我的孩子會對我說，我想成為你這樣的人。」

短片周一（5月3日）上午11時於B站發佈後引起熱議，至今累積逾447萬播放次數，以及逾1.4萬則留言。有網民稱欣賞年輕人勇於表達自己，「加油啊時代的少年！」、「保持原本的模樣，握緊心裏最初的光」；不過亦有人表示「誰不想做個好人呢，但現實不會允許的」、「可悲的是，大部份人以後都會不得不變成自己最討厭的人」、「這短片把原本樸實天真的文字搞得怪怪的，看得很不適，我感覺那兩位學生是要教別人做人，不是在說自己真實的想法，很沒意思 」。

B站去年亦曾在五四推出正能量宣傳片《後浪》致敬年輕一代，影片中年輕人自由又新潮，玩iPad、學外語、玩遊戲、玩滑板、背包旅行等，但當時被不少網民批評堅離地，指對失業、高房貸、「996」（朝9晚9工作6天）工作制等真實困境避而不談。

Bilibili／新浪微博

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