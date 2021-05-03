台灣台北市義警（義勇警察，類似香港輔警）昨晚（3日）在新生北路一家餐廳舉辦交接典禮，台北市警局長陳嘉昌、新北市警局長黃宗仁、立委蔣萬安及多名北市議員均有出席。席間竟竟有2名男子朝餐廳櫃枱潑灑上千隻曱甴，弄得整個地板到處都是密密麻麻的曱甴爬行，狀甚惡心；狂徒動機不明，但在警界、政壇要人雲集的場合丟曱甴，明顯帶有剃警察眼眉的示威意味，警政署長大為震怒，表示不容歹徒妄為，已責成北市警查明滋事原因，現正追緝涉案人士歸案。另有傳，警方懷疑是島內黑幫所為，正計劃進行大規模掃黑行動還以顏色。

據悉，台北市大安區臥龍義警中隊昨晚在新生北路2段的鉅星匯國際宴會廳2樓，舉辦中隊長交接典禮，現場筳開70多席、近700人出席，包括台北市警局長陳嘉昌、新北市警局長黃宗仁、國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、洪孟楷及台北市議員羅智強、鍾佩君、王欣儀、王閔生等人。

餐廳員工指，約在晚上7時24分，有2名年輕人提着桶子，衝到櫃枱前，甚麼都沒說就狂潑，當時以為是潑灑液體，結果竟是活的曱甴，整個地板瞬間被曱甴攻陷，有的曱甴瘋狂亂竄，還有的翻肚但腳仍不斷朝天揮舞掙扎，「真的嚇死人了！」

對於歹徒丟擲蟑螂的恐嚇行徑，警政署長震怒，表示絕不容許計劃性或組織性犯罪，已責成台北市警局偵辦，必要時將由刑事警察局全力支援調查。警方事後調閱閉路電視畫面，發現有3男1女在事發前開車到餐廳門外，2男下車後步行進入餐廳2樓「行兇」，隨後4人分別乘車逃去。警方目前已掌握2名犯案男子的車牌追查，初步研判恐是餐廳業者與人糾紛遭報復，確切動機仍待後續調查。

台灣《蘋果新聞網》/ 《自由時報》

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