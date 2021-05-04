因為戰狼外交官到處挑釁、在新疆問題上又被指對維吾爾族進行種族滅絕，加上粗暴打壓香港民主等議題，令中國在國際上的形象一落千丈。有法媒分析北京希望讓外國記者、網紅幫忙背書，改善自身形象，但效果不佳，只找到「有用的白痴」，反顯示出中國薄弱的軟實力。

法國《世界報》周一（3日）寫道，東南亞國家對中國的好感度都跌至谷底，令中國迫切希望找到「新時代的斯諾（Edgar Snow）」。報道回顧今年3月中國外長王毅主持的中外記者會上，接受來自官媒《中國日報》的提問，該名自詡「代表全球網民」的記者表示，部份西方媒體對中國選擇性報道，詢問王毅「現在是否還能有另一個斯諾呢？」

文章認為這個提問顯然並非湊巧，而是王毅也想談論這題目。王毅讚揚斯諾談論中國共產黨時，不帶意識形態偏見，「說出事實、保持客觀」。幾周後，中國外交部副部長樂玉成受訪時亦表明希望外媒「成為新時代的斯諾」。

斯諾被中方視為老朋友，亦是首位參訪延安的西方記者，他獲得共產黨貴賓級招待，每天與毛澤東談話到夜深。斯諾於1937年出版《西行漫記》（Red Star Over China，又名《紅星照耀中國》），喚起讀者對中共的同情，直到今日，該著作在中國書局仍隨處可見。

但《世界報》的分析認為，習近平從來沒想過會見任何外國記者，顯示出他對新聞的看法：不論是中國人還是外國人，記者都要講述共產黨定義的所謂的「真理」。因此，習近平領導下的共產黨沒找到像斯諾般的代言人，「只好出下策，利用『有用的白痴』，重拾列寧的方程式」。

「有用的白痴」（useful idiot）這個政治詞彙，是列寧用以形容因莫斯科精心設計參訪行程而目眩神迷的西方知識分子。

《世界報》提出了北京利用「有用的白痴」，包括王毅在記者會中提到的法國作家兼時事評論家馬克西姆·維瓦斯（Maxime Vivas），指後者的著作「呈現了真實的新疆，因繁榮與穩定而受益」。

此外，中國絕對有考慮到社交媒體的出現而改變策略，利用外國網紅為中國代言，例如官媒中國環球電視網（CGTN）上月5日的報道，提到住在中國的以色列網紅高佑思（Raz Galor）製作許多宣揚中國的影片，CGTN又聲稱在廣闊的新疆「偶遇」到正在當地的高佑思，後者又表示因新疆正常的情景以及棉花產業的繁榮而感到震驚。而高佑思在4月20日的博鰲論壇中亦有現身，他的茶攤位是唯一獲准在會場中提供飲料的單位。

還有來自加拿大的鄧布爾（Daniel Dumbrill），他在YouTube上解釋為何新疆完全沒有所謂的種族清洗，但《世界報》質疑鄧布爾只是深圳的釀酒商，「與新疆相距千里」。

《世界報》質問，「這些『有用的白痴』，真的有用嗎？」文章認為，有鑑於中國在全球惡化的形象，尋找「有用的白痴」不僅完全無法改善北京形象，反而顯示出中國目前極度薄弱的軟實力。

法國《世界報》

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