內地五一長期即將結束，準備回程的遊客或需多注意天氣變化。過去一天，南方大部地區都被雨水洗禮，內蒙古則出現沙塵暴，預計惡劣天氣今明兩日會持續，南方的廣東、福建和廣西地區受強對流天氣影響，有機會出現雷暴或落冰雹；在廣西，氣象部門已出動重暴雨Ⅳ級應急響應，多個機場航班升降受影響，北京的首都國際機場、大興國際機場及上海虹橋國際機場共有至少67班航班取消。

4日清晨，廣西桂林因突降暴雨，巿內道路積水嚴重，水深及腰，有私家車在道路中死火，3人被困，消防員要涉水救出被困人士。

廣西氣象部門於昨日（3日）早上11時半決定進入重大氣象災害（暴雨）Ⅳ級應急響應狀態，預計由3日晚上到5日，廣西區內有一次較強降雨並伴有局部地區強對流天氣，累計雨量50至100毫米，局部地局可達150毫米。

另外，中央氣象台今日（4日）清晨6時續發出暴雨藍色預警，降雨範圍包括四川南部、雲南東部、廣西西部和東北部、廣東中北部、湖南南部、江西南部和東北部、福建西南部和東北部、浙江中南部等地的部份地區有大雨到暴雨，其中廣東北部等地局部地區有100至120毫米大暴雨。

當局亦對廣西、廣東、福建等地部份地區發出強對流藍色預警，預計今天午後至明天，將有8至10級雷暴、大風或冰雹天氣。

至於北部地區則受沙塵暴襲擊，中央氣象台今晨續發佈沙塵暴藍色預警，受冷空氣大風影響，預計4日早上8時起計24小時，新疆南疆盆地、內蒙古中西部、陝西北部、山西、河北北部和西部等地有揚沙或浮塵，內蒙古中部局部地區會有沙塵暴。

而在北京，首都國際機場出現風切變，預計持續到今天晚上，導致航班延誤。同時，深圳、珠海、杭州等地機場的雷雨影響，也導致部份航班無法正常航行，截至下午2時機場取消航班10班；大興國際機場亦表示，受廣州、深圳、南寧、上海、南昌、杭州等地有雷雨天氣，機場飛往這些地區的航班受到影響，截至中午12時，大興機場累計因外站天氣原因取消航班36架次。

而在上海虹橋國際機場，亦受廣州、深圳天氣影響，至少21班航班被取消，另有98班航班延遲起飛，當中有28班延誤2小時或以上。

綜合報道

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