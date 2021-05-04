大陸一名周姓男子上月30日避過台軍及海巡署，利用聲稱購自淘寶的軍規級橡皮艇，花了約16小時從福建省石獅市，成功橫跨台灣海峽偷渡到台中港。事件令外界質疑台灣的海峽防線有漏洞，國防部發言人史順文周二（4日）回應稱，海軍雷達能偵蒐的目標有其限制，強調會進行檢討避免類案再發生。《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文則表示，事件太不可思議，而且「（周男）運氣太好了」，並指若中共解放軍以橡皮艇進行軍事上的快速滲透，確實是防不勝防，台灣政府應要有縝密的規劃，以確保國家安全。

史順文當日表示，海軍雷達偵蒐仍以海上偵巡艦艇為主要目標，能偵蒐到的目標仍有其限制，主要是大型目標物；而針對小型的竹筏或舟艇，雷達會受到海上波浪或反光所干擾。他又指，海巡署與海軍過去都有簽定支援協定，強調會進行檢討避免類案再發生。

《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文向台灣《蘋果新聞網》表示，由於橡皮艇的目標小，亦不像一般船隻或船艦有一定的雷達訊號，因此不易被雷達所偵搜，並指目前各國特戰部隊都是用這種型式的橡皮艇進行滲透，被侵入的國家也不見得會發現這種橡皮艇。

鄭繼文又表示，美軍特種部隊慣用潛艦到特定地點後放出橡皮艇，再由特戰部隊乘搭橡皮艇快速搶灘、滲透，以避免在海岸灘際之間被敵方雷達所發現；而這種滲透作戰方式，如果肉眼尋找難以被發現。

如果共軍未來利用此種方式對台進行特攻作戰，台灣應如何反制？鄭繼文認為，以軍事任務來說，一定是以潛艦或是商船等方式，在接近台灣一定距離時釋放出特戰橡皮艇，主要可避免海象惡劣而翻覆，並且能快速抵達陸地進行滲透或特攻作戰，但若從福建省石獅市出海到台灣，台灣海峽的湧浪會讓橡皮艇翻覆，因此這需要很好的運氣。

鄭繼文亦稱，若海巡署增加設置「紅外線熱像儀系統」等偵搜配備，要填補這國安漏洞仍有一定的難度，因為台灣海岸線過長，就必須要有綿密及無死角的裝設，例如南韓為防止北韓人員從海上滲透，會在海岸線上設置大量崗哨監控海面狀況，甚至在人員無法顧及的地方都用鐵絲網圍住，但台灣目前並不具備這種狀況，而以現在國家人力及財政亦很難做到這種方式。

台灣《蘋果新聞網》／台灣《聯合新聞網》

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