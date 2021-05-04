台灣國防部網站今（4日）晚在「即時軍事動態」公佈，解放軍1架運8反潛機下午侵入台灣防空識別區的西南空域，台灣空軍利用防空導彈追蹤監視，又派遣空中巡邏兵力應對，並作出廣播驅離。

「台灣西南空域」粉絲專頁指出，解放軍軍機下午進入台灣防空識別區西南空域的同時，同一空域也有一架美國海軍EP-3E電子偵察機進行偵蒐任務。專頁又指，解放軍5月累計3日侵入台灣空域，今年至今日為止累計擾台日數多達103天。

金門豬隻暫停輸出一周

台灣海巡署5月1日於金寧鄉烏沙頭海灘發現1隻約100公斤境外漂流豬屍，經檢驗對非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，且基因片段與大陸分離病毒株相似度達100％。防疫人員已將豬屍就地銷毀活埋，又在現場進行消毒。

金門縣防疫所說，除已針對現場人員、車輛及器械進行消毒，依規定監控的金寧鄉1間養豬場，豬隻均未發現異常現象。縣政府則表示，由於金門地理位置非常接近大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。縣府又說，為確保產業安全，即日起暫停金門地區豬隻與其內臟、生鮮及加工產品輸往台灣本島及其他離島，為期至少1周，但部份蹄類動物加工商可獲豁免。

今次是金門自2018年12月31日以來，第13次在海漂病死豬中發現非洲豬瘟。

台灣軍營美國豬肉扮台灣豬

早前有台灣官兵於Facebook爆料指，海軍左營軍區伙食內發現有一款豬肉食品，雖然外箱包裝上註明原產地為台灣，但獨立包裝標示原產地卻是美國，官兵質疑，「在艦上的官兵該如何安心享用每一餐？」

國防部發言人史順文今（4日）在例行記者會中表示，肉品的外包裝原產地指的是製造、加工地區（台灣），但同時也有明確標示豬肉的原產地是美國，符合衞福部的規範，官兵選購時可參考標示，食品亦被檢驗過，確認不含瘦肉精。

台灣政府今年1月開放含瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬肉（簡稱萊豬）進口，引發民眾食物安全憂慮。時任國防部長嚴德發曾在立法院表示台灣軍方會優先使用台灣產豬肉。國民黨文傳會副主委鄭照新則批評，萊豬進口開放以來無人敢買，進口千噸的萊豬最後「又是國軍弟兄扛」。

綜合報道

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