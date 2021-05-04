中國政府加強打擊反壟斷行為，研究擴大反壟斷機構組織規模。《華爾街日報》報道，反壟斷問題專家董紅霞將出任反壟斷局副局長，同時也將增聘20至30位相關領域的專業人士。中國從去年下半年以來，相續加大對於網絡巨頭的反壟斷監管措施，並於今年陸續對被調查的企業作出重罰，包括阿里巴巴、百度等巨企。

今年4月底，騰訊也因為收購案違反「反壟斷法」，遭中國國家市場監管總局罰款100萬元人民幣（下同，約120萬港元）；美團則因涉嫌壟斷行為，而正在被調查。

《華爾街日報》報道，中國國家市場監管總局正在研議擴大旗下負責反壟斷業務的反壟斷局規模，其中的措施之一是增設一名副局長。

報道引述知情人士指出，新任副局長人選已經確定，是反壟斷問題專家董紅霞，目前她在反壟斷局負責審查併購交易的部門擔任處長。預計這項人事命令在未來幾個月內就會生效，而且是反壟斷局史上首次有3名副局長，反映這個部門越來越被看重，影響力也提升。報道指，隨着當局不斷加大監管力道，審查併購交易的部門也將增加多位中低級別的官員進駐。

除了管理層外，日前路透社曾報道，中國國家市場監管總局正在計劃聘任反壟斷領域的專業人士，預計在現行40人的基礎之上，再增聘20到30人。

《華爾街日報》引述消息人士說，中國強化反壟斷局規模的另一個目的，是要對於在境外避稅天堂註冊的中國網路科技公司「出手」。報導指出，不少中國企業藉由這樣的方式獲得國外投資者的資金，但中國的法律對於此舉是否符合反壟斷法的監管標準，並沒有明確規範。因此從去年年底開始，相關部門要求註冊在境外的中國企業，須就任何此類交易行為進行集中申報。同時，反壟斷局將開始進行追溯性執法。

知情人士表示，目前反壟斷局已經掌握了大約1,700 個相關案件。

報道引述香港大學法學教授張湖月分析稱，這場由上而下的執法行動，對於原本規模較小的反壟斷局而言，是個劇烈的變動。

《華爾街日報》／中央社

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