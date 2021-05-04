今年是中共建黨百年，由中共中央政法委成立的全國政法隊伍教育整頓領導小組最近公開亮相，主要職能是敦促各地公檢法幹警「加強自查」交代個人問題。據自由亞洲電台報道，內蒙古呼和浩特已有376名政法幹警「主動交代問題」。有知情人士指，這項運動始於去年，目前，31個省市已成立相關部門，清理司法體制內的不穩定因素。

中央政法委長安網近期發文，全國政法隊伍教育整頓領導小組日前在貴州召開部份省區市政法隊伍教育整頓工作座談會，聽取湖南、廣西、重慶、四川、貴州五省（區、市）黨委政法委書記和中央第十三督導組意見建議，對推動查糾整改環節走深走實、推動教育整頓取得實效進行再部署。

據官方指，政法隊伍教育整頓領導小組的主要任務是加強對政法系統人員的自查及專項核查，兌現落實「自查從寬、被查從嚴」政策要求，促使一批有問題的幹警打消顧慮、放下包袱、交代問題。

貴州大學退休教授宋先生周一（3日）表示，此乃中共政法系統的一次運動，類似於延安整風運動，其內部運作已持續多時：「這種事情，每天都在運動中，搞運動以後內部才會穩定，不運動就不能穩定。」

四川一名知情人士丁先生則透露，公檢法系統進行幹警自查工作，去年中旬已在進行，這次只是將這項運動公開和擴大化：「公檢法在去年開展了體制內的自查，沒有公開發文，開展坦白交代自己一些違規違紀違法行為，中央有專門部門派駐各個地方的領導小組。他們找幹警談話。公檢法司官員的辦公室、車類，沒有搜查令都可以搜查，他們的手機必須要交出被檢查。」

丁先生還指，省級的政法隊伍教育整頓領導小組有着類似於「欽差大臣」的權限，除了警察公檢法人員的手機內容，還要登記他們的社交媒體賬號：「他們的社交工具，比如說社交媒體賬號必須要備案。你有哪幾個社交賬號必須要交上去。對這些賬號進行全面評估。呼和浩特自查運動應該和去年以來開展這場運動一樣的，四川很多地方已經暴露了很多問題。」

《呼和浩特晚報》報道，開展政法隊伍教育整頓，是以習近平為核心的黨中央從黨和國家事業發展全局高度作出的重大決策部署，是黨中央提出的新要求、政法戰線自我革命的新需要。截至4月29日中午12時，呼和浩特市已有376名政法幹警主動交代問題，另有60人被查處。

在甘肅，省委書記、省政法隊伍教育整頓領導小組組長尹弘在蘭州市調研政法隊伍教育整頓工作。他強調，要從政治上認識和把握教育整頓，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，真正做到絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

在網上搜索可以發現，中國各地方政府連日來都在召開以省、市、縣為單位的政法隊伍教育整頓領導小組會議，目的都是為了加強政治穩定，要求對中央絕對忠誠。

自由亞洲電台

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