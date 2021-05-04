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中國由本月起輪任聯合國安理會主席，擔任常駐聯合國代表張軍於當地時間5月3日召開吹風會。會上張軍表示今周五將以視象形式舉行高級別會議，該會議由國務委員兼外長王毅主持，他表示這次是安理會的首要議程，將推動各方維護及踐行真正的多邊主義，並運用多邊主義解決當前緊迫的全球性問題。

是次會議邀請美國國務卿布林肯等共15個成員國的官員將會參與，將會是布林肯和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪3月18日在阿拉斯加舉行的峰會之後，中美外長的首度會面。

張軍於會上發言指中方作為輪值主席將繼續同其他安理會成員共同努力，堅持《聯合國憲章》宗旨及原則丶國際關係基本準則，以及政治解決的正確方向。

他表示中國將推動安理會發揮積極作用，將工作重點放在維護和踐行多邊主義、支持聯合國發揮核心作用，推動團結合作應對新冠疫情挑戰、促進衝突地區國家恢復發展等幾個方面。

據《環球網》指多國包括埃塞俄比亞、斐濟、馬里、摩洛哥、莫桑比克、巴基斯坦、新加坡、南非等國大使紛紛祝賀中國擔任安理會5月輪值主席，充分肯定中國擔任安理會輪值主席的工作考慮，高度評價中方所作精心準備和展現出的開放包容透明的工作方法，表示期待同中方保持密切溝通。

環球網

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