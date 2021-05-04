台海局勢持續緊張，《經濟學人》早前報道指台灣是「地球上最危險的地方」（The most dangerous place on Earth），並認為美國長期不向外保證會在台灣遭武力侵犯時出兵協防，模糊策略顯然已行不通。瑞士《新蘇黎世報》（Neue Zuercher Zeitung）上周四（4月30日）就引述特里爾大學教授及中國問題專家施密特（Dirk Schmidt），稱雖然從理智的角度，中國不應該立刻攻打台灣，而利用民族主義情緒的中國領導人習近平，正是台海局勢最大的變數。

施密特的文章題為〈為甚麼中國可能很快發動對台戰爭〉，指自90年代以來，台海各方都認為維持現狀、加強兩岸相互依賴是最佳方案，「各方都認為，局面對自己有利。美國和台灣方面寄希望中國大陸開啟政治改革，中國方面則期待隨着經貿往來的深化，統一之路就會自動鋪就。然而，這一歷史階段已成為過往，台海各方都是這一進程的推手」。

文章續稱：「在台灣，多年來的社會變革和民主運動已經造就了一種特別『台灣身份認同』。當今台灣年輕人看待中國，就像看待荷蘭、葡萄牙一樣，認為他們都是前殖民者……最重要的變化則顯然發生在習近平治理下的中國。短短幾年前，中國的對台政策還在講求實用主義，但這已然成為過去式。如今的中國正充滿了民族主義的叫囂，意識形態領域也在開倒車。中國經濟正在崛起，尤其是中國市場對西方企業的吸引力讓北京領導層改變了風險評估。習近平提出了『東升西降』這一基於馬克思主義唯物史觀的認知，認為中國在與西方的體制競賽中具備天然的優勢。」

文章又表示，短期來看，北京當局的對台策略將繼續是軍事挑釁、外交孤立、經濟激勵、網路襲擊、政治滲透；而關鍵的角色則是習近平本人，雖然他的權力地位穩固，是唯一一個能夠制約中國社會不斷膨脹的民族主義訴求的人，但在另一方面，習近平將自己視為中國崛起的唯一保障，而統一台灣則被認為是中國崛起的重要標誌之一，因此習近平本人的冒險意願，將會成為今後的關鍵變數。

另外，霍士財經新聞網（Fox Business Network）上周六（5月1日）則引述華府智庫新美國安全中心（CNAS）高級研究員拉塞爾（Martijn Rasser），如果中國能控制台灣的半導體產業，便將控制全球市場，又指北京當局一直希望取得台積電的晶片，「但到目前為止還不是很成功。因此，你可以聯想到這樣一種情景，即為了控制這一重要產業，北京會決定冒險入侵台灣，並認為此事是值得的。」

瑞士《新蘇黎世報》／德國之聲中文網／霍士財經新聞網

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