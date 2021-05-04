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全球最具聲譽的防衞事務論壇之一、哈利法克斯國際安全論壇（HFX）於本日（5月4日）在推特正式發片公佈台灣總統蔡英文為2020年「麥肯公共事務領袖獎章」得主。這次是HFX第3度頒發麥肯公共事務領袖獎章（John McCain Prize for Leadership in Public Service）。

總統發言人張惇涵表示，蔡英文非常榮幸能獲獎，認為此獎項不單是代表她個人，更是屬於全台灣人民的榮耀。張指蔡英文能獲獎是因為全台灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定。

她強調，在國內外疫情仍然嚴峻的時刻，執政團隊一定努力不懈，並會團結落實防疫，守護民主及與共享民主、自由、人權價值的理念相近國家持續深化合作夥伴關係，為國際的民主自由做出最大貢獻，並堅定成為世界的正面良善力量。

蔡英文亦在社交媒體發文說，認為團結的台灣，必將堅定守護民主、持續做好防疫，成為有能力貢獻全世界的良善力量。我們將會一再證明：「民主和自由，就是台灣立足世界的最好獎章。」

蔡並感謝已故的麥肯參議員，讚揚他是美國受到景仰的政治家，一生都在為民主自由奮鬥，並為了提升台灣的安全而努力不懈。麥肯參議員是我的老朋友，也是台灣的好朋友。這個獎項，是國際社會對台灣民主的重要肯定。

麥肯獎第一次是在2018年頒給希臘列士波斯島（Lesbos）人民，以表彰他們拯救難民的義舉；第2次是在2019年頒給香港公民示威群眾，嘉勉他們為保有權利、推動民主改革而抗爭。

中央社

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