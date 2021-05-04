世界貿易組織（WTO）今天（4日）宣佈任命4名副秘書長，當中包括來自中國的現任商務部副部長張向晨，後者剛於去年底卸任中國常駐WTO大使的職務，而張向晨的任命，亦意味着自2013年以來，WTO持續有中國籍的副秘書長。

WTO網站顯示，秘書長伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）4日宣佈4名副秘書長人選，分別是來自美國的艾拉德（Angela Ellard），法國的波岡（Jean-Marie Paugam），哥斯特黎加的岡薩雷斯（Anabel Gonzalez），和中國的張向晨。

張向晨目前是中國商務部排在國際貿易談判正、副代表俞建華和王受之後的第3位副部長。他長年參與中國對外經貿工作，並曾參與中國當年加入WTO的談判工作，與當時的首席談判代表龍永圖共事。

張向晨獲任命，也讓WTO持續有中國籍的副秘書長。此前WTO的中國籍副秘書長是易小准，他2013年首獲任命，2017年再度連任。易小准之前也曾擔任過中國駐WTO大使、商務部副部長。

在2017至2020年擔任中國駐WTO代表期間，張向晨曾多次回應美方對中國的指摘並炮轟美方。2018年中美貿易戰開打，WTO亦成為兩國針鋒相對的戰場。同年5月，張向晨在日內瓦WTO會議上，否認美國對中國的指控，指中國從未採取不公平貿易措施，反斥美方「賊在你心裏」，又指美國制裁中國是典型的單邊主義和貿易保護主義行為，違反WTO最惠國待遇等核心規則。當時新上任的美國駐WTO大使謝伊（Dennis Shea）隨後反擊，指摘中方「顛倒黑白，活在夢幻中」。

同年11月，在法國巴黎的WTO會議討論改革組織，內容主要圍繞美國不滿WTO未能監督中國懷疑違規的投訴。張向晨發言警告其他成員，不要將改革視為讓中國戴上緊箍咒的機會。

去年10月13日的WTO會議上，張向晨與謝伊再次圍繞美國提交的兩份提案展開激辯。中方表示，中國是開發中國家，為了應對全球化作出許多讓步，卻讓美國擴大勢力，張向晨批評WTO過去3年未能採取有效措施，制止破壞市場規則的單邊保護主義措施在全球肆虐，「這個組織廣受外界詬病，我們應當感到羞愧」。

中央社／《蘋果》資料室

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