中國長征五號B遙二運載火箭於上周四（29日）升空，但該火箭近日傳來失控消息，有指於數天後會墜落地球。Space News引述太空飛行器觀察家麥道威（Jonathan McDowell）指，長征五號B遙二火箭段是近數十年來最巨大的不受控墜回地球飛行物，指屆時火箭碎片跌落的範圍，北至紐約、馬德里與北京，南至智利、紐西蘭威靈頓將墜回地球，甚至有可能墜落在有人居住地區。根據模擬軌迹，這枚火箭將在今晚深夜近12時經過台灣上空。

根據《SpcaeNews》報導指出，在長征五號B遙二運載火箭發射後，美國軍方開始展開追蹤，其中火箭的核心節「2021-035B」長度約為30米長、寬度5米，美國軍方發現目前正以每秒7公里的速度向地球軌道運行。而近日有日本業餘天文觀察家在twitter發布訊息，表示觀測到長征五號B遙二運載火箭的核心節有規律地閃爍，推測核心節正在滾動中，這同時也代表核心節已經脫離控制，更指火箭碎片有機會墜落地球，予測墜落場所有機會是由北緯41.5度至南緯41.5度。

有傳媒指目前無法預測火箭核心節會在何時、何地墜毀地球，目前火箭正以超高的速度前進，幾乎每90分鐘就會繞行地球軌道一圈，而隨着每分鐘的改變，核心節的墜落地點就會有數千公里之遠。

但早於2020年5月時，長征五號B運載火箭首次升空時，已引起NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）的抨擊，因為當時第一節火箭進入地球軌道後6天墜落地球，有專家分析，如果碎片沒有被大氣層摧毀，然後墜落時間比預計的早15至30分鐘的話，碎片有可能墜落在美國本土。

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