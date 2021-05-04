據《新京報》昨日（3日）報道，中共中央黨史和文獻研究院官網最新「領導成員」資訊顯示，研究員黃一兵已出任副院長一職。報道指，黃一兵近年主要從事中共總書記習近平著作編輯和習思想研究宣傳工作。

中國共產黨新聞網上月26日道指，2021年中共中央和國家機關「學黨史、強素質、作表率」讀書活動舉辦第一講，邀請黃一兵以「黨史學習教育的根本遵循」為主題，導讀習近平著作《論中國共產黨歷史》。當時黃一兵便以中共中央黨史和文獻研究院副院長身份出席。

據中央黨史和文獻研究院官網指，該院是黨的歷史和理論研究專門機構，是黨中央直屬事業單位，為正部級。目前，中央黨史和文獻研究院領導成員有5人，包括院長曲青山、副院長王志民（正部長級）、院學術和編審委員會主任（副部長級）陳理、副院長、中央編譯局局長柴方國，以及副院長黃一兵。

現年53歲的黃一兵是漢族人，籍貫為安徽，具法學博士學位，他是中共第十九次全國代表大會代表。黃一兵在接任副院長一職前，為中共中央黨史和文獻研究院第一研究部主任、研究員。其研究領域是中共黨史和思想理論，近年來主要從事習近平著作編輯和「習近平新時代中國特色社會主義思想」研究宣傳工作，如《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等。此外，他還參與了編寫配合建黨百年而重新出版的《中國共產黨簡史》等。

時值中共建黨百年，當局近期頻繁推動黨史教育等活動。值得注意的是，官方在論述中共黨史的過程，特別側重習近平執政時期的比重，新版《中國共產黨簡史》作為指定黨史學習教材，其中便突出了習近平執政以來的黨史，約佔全書四分之一。

新版《中國共產黨簡史》亦刻意淡化了中共已故領袖毛澤東有關發動文化大革命的錯誤，文革內容不再單獨成章。中共中宣部近期舉辦高層幹部黨史學習活動，也再淡化對文革的批判，僅稱自1949年至1976年文革結束「這一時期充滿艱難曲折，甚至遇到重大挫折」，但仍「取得社會主義革命和建設偉大成就」。

中央社／《新京報》

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