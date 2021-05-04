今年五一假期，內地「前借後取」駁長假，催谷民眾外遊消費，引發「報復性旅遊潮」，各地景區人滿為患，也出現不少亂象。河南登封少林寺景區就被遊客淹沒，寺內一片竹林更慘遭缺德者摧殘破壞。

據內媒報道，昨日（3日）在河南登封少林寺景區內，數十名大人帶着小孩遊竹林，但他們未有好好欣賞林中景致，反而不停爬竹子，還吊在上邊盪鞦韆，有竹子因而被折斷。從現場畫面可見，爬上竹子的不僅有小孩，還有健壯的成年人。有遊客表示，因為小時候擅長爬樹，就想再試一試，「健健身」。

此外，很多竹子上還被刻了字：某某某到此一遊、某某與某某1314……還有小孩爬完竹子當場開始刻字，大人也沒有阻攔。

還有幾個孩子在古碑上刻畫，畫完後又用手塗抹，在古碑上留下一道長長的白疤。碑文落款顯示，此碑可能已有500多年歷史。

這些缺德行為連內地網民看了也感到憤怒，紛紛留言指摘「不文明的舉動，令人作嘔」、「沒人管，不抓不罰，活該這種局面」。

網民咁講：

仧三喜：手欠，沒素質的人。

京畿提典刑獄司：甚麼樣的家長就有甚麼樣的小孩，真的是可以一直遺傳，成為社會的禍害。

珊月的喵：已經在氣了，這種直接罰款，多罰。

取這個名字只為引起愛豆的注意：直接證明，國人素質有待提高，家庭教育急需加強。

三秦任老師：素質和教養，體現在日常！

超磁印：素質太低了，搞得和原始人一樣。

心有霖兮小木槿 ： 刻字的一拍兩散，爬竹子的高考零蛋，不謝。

沸點視頻／新浪微博

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