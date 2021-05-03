【本報訊】大陸周姓偷渡客藉以橫渡台灣海峽的「荷魯斯橡皮艇」屬中國生產商，於山東青島的廠房製造，標榜符合軍規品質，適用海面衝浪、垂釣休閒、水庫巡邏、災害搶救等，廠家亦可提供軍事搶灘使用，兩到六人座單艇。

官網列救災成功案例

荷魯斯官方網站上列舉「成功案例」，展示其產品為「國內防汛定點採購單位」，深圳的消防官兵，亦曾於2018年使用「荷魯斯衝鋒舟」，在當地出現特大暴雨時，解救受困群眾。其他用家，還包括內地民間專業救援團隊和四川綿陽消防隊等。

淘寶網上，荷魯斯的專賣店有10多款規格不一的橡皮艇出售，價格從1千多至1萬多元不等。其中3.8米「鋁合金底衝鋒舟」報稱可供八人乘坐，最大型的橡皮艇，長4.3米，附帶18匹馬力引擎，時速可達40公里。此艇外形與周姓偷渡客的橡皮艇接近。

過往也有其他大陸偷渡人士以橡皮艇渡海。2016年異見人士溫起鋒即駕駛橡皮艇抵達金門，有人則曾乘坐橡皮艇划槳偷渡。此外，不少人選擇自製浮具游泳渡海。發泡膠板和水泡都是常見素材。例如前年一名安徽男子用空膠樽製作浮具從福建漳州游水20公里到金門。去年亦有人徒手從廈門游到金門大膽島。據台灣海訓署統計，近年從大陸偷渡到台灣的人數已經逐步減少，從2003年的1,299人，下降至近年平均每年僅不足10人。