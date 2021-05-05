中共總書記習近平提出，「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，推動疫情後的經濟，近日，本月出版的中共中央機關刊物《求是》刊登習近平今年一次講話的內容，指去年疫情時他到浙江考察發現，「不少企業需要的國外原材料進不來、海外人員來不了、貨物出不去，不得不停工停產」，因而決定以經濟雙循環作為促進發展的新格局。

《求是》刊登的是習近平今年1月11日在「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班」上的講話，講話中他提到經濟雙循環的原因，他表示，疫情期間他到浙江考察時發現出原料、人員進不來，貨物出不去的問題，他表示，疫情衝擊全球產業鏈、供應鏈，發生局部斷裂，「直接影響到我國國內經濟循環」。

習近平稱：「我感覺到，現在的形勢已經很不一樣了，大進大出的環境條件已經變化，必須根據新的形勢提出引領發展的新思路。」去年4月習近平提出要建立以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，中共五中全會對建構新發展格局作出全面部署。

在講話中，習近平亦有提及要提防「大進大出」，他表示在安全問題，是「國家利益至上」，當中包括「要防外資大進大出、確保糧食、能源、重要資源供給安全，確保產業鏈供應鏈穩定安全，要防止資本無序擴張、野蠻生長」等問題。

習近平是在去年3月29日至4月1日到浙江考察，當時他曾到港口、企業、農村、生態濕地等，目的是要「統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作進行調研」。新華社當時提及習近平冒雨考察港口時，只提及「中國不僅將有力有序推動復工復產提速擴面，推動全產業鏈聯動復工，還將保持國際供應鏈暢通，保障各類經貿活動正常開展」，未有提到「原料、人員進不來，貨物出不去」的憂慮。

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