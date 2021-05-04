台出現首宗空姐確診個案。昨日新增兩宗個案，為中華航空公司的空姐及機師，感染源頭調查中，兩人曾結伴到台北巿一間酒吧消遣。指揮中心又指確診機師上月22日接種第一劑阿斯利康（AZ）疫苗，九天後發病。英國有研究指接種AZ疫苗，至少12天才開始產生保護力。

華航群組28人中招

截至昨日，華航諾富特群組共有28人確診，包括11名機師、一名空姐、五名飯店員工、11名同住家人。指揮中心表示確診台灣男機師，30多歲，上月中到美國執勤，回台後居家檢疫三天，當時檢測結果為陰性，上月22日曾接種首劑AZ疫苗；25日再接受核酸及血清抗體檢測，同樣呈陰性。上周六，男機師出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，同日檢測，昨日確診。指揮中心發現，上月29日凌晨，男機師曾到台北市松山區的飛鏢運動酒吧，同日晚上，再到訪台北巿海真私房菜，該店即時暫停營業至周五，並進行全面消毒。

至於確診空姐則是20多歲，上月22日至25日曾飛到美國，回台後在諾富特飯店檢疫三天，檢測結果為陰性。上月29日晚，因應諾富特出現多人染疫，空姐到集中檢疫所隔離，翌日接受核酸檢測及血清抗體皆為陰性。周日，空姐出現發熱、頭暈及胃痛，檢測後於昨日確診。發病前兩天，空姐在集中檢疫所隔離，故無接觸者，不過隔離前一晚，即上月29日凌晨，空姐由確診機師接送，一同到台北市松山區的飛鏢運動酒吧。華航諾富特飯店引爆COVID-19群組感染，中央流行疫情指揮官陳時中宣佈台北巿、新北巿、桃園巿的醫院及護老機構即日起停止探病，照顧者限一人，至本月17日止，重返去年四月的加強版防疫措施。

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