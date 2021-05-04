「超級惡心」、「真的要去收驚了！」國民黨市議員王欣儀目睹過千隻蟑螂（曱甴）密密麻麻滿地爬行後說。台北鉅星匯宴會廳前晚舉辦義警（類似香港輔警）宴會，合共700人出席，包括多名警政名人，其間兩名竹聯幫黑社會成員竟在太歲頭上動土，向餐廳櫃台潑灑上千隻蟑螂。台灣警政各界暴怒，民進黨議員王世堅形容事件侮辱：「等於告訴警察『你們就是蟑螂』」。台警昨拘捕了五人，暫時相信是餐廳債務糾紛。

台灣警方昨早已拘捕一名未滿18歲姓游的少女，帶走審問。該少女稱當時陪曹姓男友「工作」，她負責用手機拍攝過程，用作向上頭交代。帶頭犯案是一名26歲綽號「阿斌」的吳姓男子，負責潑蟑螂有兩名男子，同樣20歲，分別姓許及姓曹，另有姓蔡的21歲男子負責開車。

料涉餐廳債務 五人被捕

據了解，吳、許、曹及蔡四人原本是北聯幫成員，但不滿幫會事務，去年底改投竹聯幫。游稱他們受人所託，上頭要餐廳老闆「難看」。四人一度逃逸，但在昨天被台警鎖定在逃地點，晚上選擇自首，事件共五人被捕。

義警中隊前晚在鉅星匯宴會廳舉辦宴會，筵開70席，近700人參加，當中不乏台北新北的警政名人，如台北市警局長陳嘉昌、新北市警局長黃宗仁、國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安及王欣儀等數名市議員。不料姓許及姓曹兩名男子於晚上7時24分到場犯案，在二樓櫃台潑灑蟑螂。有餐廳員工稱，當時見到兩人潑灑活的蟑螂，整個地板瞬間被蟑螂攻陷，有的蟑螂瘋狂亂竄，還有的翻肚但腳仍不斷朝天揮舞掙扎，「真的嚇死人了！」台警稱黑幫使用的蟑螂購自新北的水族館，本用作魚類或寵物飼料。

台灣警方稱，陳嘉昌在晚上7時38分才抵達，在潑蟑螂後14分鐘才到會場。至於黃宗仁在下午6時抵達，晚上7時10分離開，即離開後14分才爆發事件，相信今次不涉及針對市警局局長。潑灑蟑螂的位置與義警聚餐位置亦有一大段距離，故初步亦相信事件屬餐廳的糾紛。據游姓少女稱，他們並非針對台警，他們在離開後才得悉宴會廳內有警察聚餐，心想：「完蛋了！」據悉，鉅星匯餐廳老闆吳政男在外欠下1,550萬新台幣債務（約430萬港元），遲遲不處理，故遭潑灑上千隻蟑螂恐嚇，台警正追查幕後兇手。

今次「黑幫蟑螂事件」時機相當敏感，上月先有黑幫衝入台北松山分局中崙派出所搗亂，再有民進黨成員爆出有黑幫背景；今年2月又曾於八日內發生兩宗駭人黑幫仇殺。王世堅稱，日前陳嘉昌才稱要向黑道宣戰，前晚黑道馬上用蟑螂回應警察，「這對警方是多大的污辱，等於告訴警察『你們就是蟑螂』」。行政院長蘇貞昌亦表示，對於黑道行為絕不容忍，將嚴格掃黑，以行動支持警界。

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