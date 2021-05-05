（更新：內容）台軍再出意外。台灣空軍證實，一架台灣自行研製、隸屬駐守馬公機場天駒部隊的IDF戰機，今早進行例行訓練，降落時疑風速過大，導致戰機降落偏離，意外衝出跑道，人機安全，戰機沒有起火，消防車已趕到現場處理，機場已經關閉，預計至下午3時才重開。

報道指，軍方人員到場發現機師安全，初步檢視戰機機身亦沒太大損傷，空軍目前已派出調查人員到場，調查意外原因。

空軍於每年4到9月，均由台中丶台南聯隊輪流派遣IDF戰機，部署在澎湖馬公機場，以戰備轉場方式，執行台海第一線警戒攔截的「天駒」任務。

IDF戰機是台灣三款主力戰機當中，唯一能在5分鐘內緊急升空的機種，而共機從東南沿海基地，5分鐘就能抵達台海中線，10分鐘就能到達台灣領空，由於澎湖最接近台海中線，IDF戰機可利用地利之便，快速升空攔截試圖闖越海峽中線活動的共機。

由於共機擾台次數不斷增加，台軍擬全年在澎湖部署IDF戰機，其他各型戰機也將規劃前往馬公暫駐。

澎湖的傳媒指，馬公機場自中午12時39分起關閉，預計關閉至下午3時，而機場的網站則顯示，12時50分後起飛的航班均顯示「延誤」，降落的航班仍顯示「準時」。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網

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