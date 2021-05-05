中國2019年與太平洋島國基里巴斯（Kiribati）恢復建交，近日被指在當地開始擬定建設軍事設施計劃。路透新聞引述基里巴斯國會議員透露，中國準備將位在太平洋中部、基里巴斯坎頓島（Kanton）上的美軍廢棄跑道及橋樑升級。有大洋洲國家擔憂小島將成中國「固定的航空母艦」，而且當地距夏威夷僅約3,000公里，如果計劃屬實，勢必引起各方注意。

這項消息由基里巴斯的反對黨國會議員蘭伯恩（Tessie Lambourne）透露，她對中國的這項計劃表示關切，並希望知道這是否屬於中國「一帶一路」倡議的一部份。她指出，除了跑道和橋樑修復的可行性研究之外，基里巴斯政府並沒有分享工程成本和其他細節。反對黨將會在適當時間，向政府索取更多訊息。

中國方面至今尚未公開這項計劃，外交部迄今也未回應路透社的查證，基里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）辦公室同樣沒有回應路透社的查詢，美國方面亦未有回應事件。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）去年的文章曾指出，中國於基里巴斯建立的設施將會橫跨來往北美洲、澳洲和新西蘭的主要海上航道之上。路透社則認為，中國在基里巴斯上的新計劃若能實現，將成為中國新的據點，令中國能威脅該區域內美國的盟友，有大洋洲國家的政府顧問擔憂，小島將成為中國的一座「固定的航空母艦」。

坎頓島位於基里巴斯中部的鳳凰群島（Phoenix Islands）內，陸地面積僅9.2平方公里，人口約20人，是整個群島中面積最大、且唯一有人居住的島礁。儘管面積小、人口少，而坎頓島距離美國夏威夷只有約3,000公里，且位處美國與紐西蘭、澳洲飛行航線上，戰略價值不言而喻。

第二次世界大戰期間，美國海軍就在當時由英國管轄的坎頓島上，興建一座1,899米長的跑道，作為往來夏威夷及澳洲、紐西蘭軍機的中途站。

二戰後，這座機場成為民航機的中途站，直到1968年才關閉，並逐漸廢棄，但仍是太平洋少數小型客機航線的緊急迫降機場之一。

路透社／《台灣》蘋果新聞網

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