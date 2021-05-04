內地網絡近日熱傳一條攝於上月22日南韓一間中餐館內的影片，見來自東北的老闆不忿店內的台灣人和新加坡人詆毀中國，當場失控，破口大罵二人。老闆受訪時稱：「無論在哪裏，任何人也不能詆毀我的國家！」內地網民當日一窩蜂大讚老闆，「牆外」網民則「突破盲腸」，提出「你有那麼好的一個國家，跑去韓國幹嘛？」

內媒報道，老闆受訪時表示，當日新加坡和台灣客人入店用餐，他自己則在廚房煮菜，覺得2人在指指點點、嘲笑中國人，他煮完菜後刻意坐在兩人身後偷聽，後來忍不住喝斥2人。

網上流傳影片未有錄下客人的對話內容，只見原坐在客人身後的老闆，突然起身大罵「你說啥呢？你是不是有點不要臉了你？」、「拿我們中國人啥也不是呢你」，旁邊女員工見狀上前勸阻。客人疑似不想繼續爭執，即時結賬離開，但老闆仍不罷休，甚至作勢要上前繼續理論。

老闆後來受訪直言，可以說他的店服務不好，但是不能詆毀他的國家，「無論在哪裏，任何人也不能詆毀我的國家」，他還說，如果是中國人，遇到這種事情都不能不作聲。事後，老闆獲不少網民和同胞支持到店捧場。

影片曝光後，內地網民紛紛大讚餐館老闆，不過影片在Twitter流傳，網民反應便有落差，「在自己國家都活不下去了，還在維護自己國家的體面」、「我就奇怪了，你有那麼好的一個國家，跑去韓國幹嘛」。

網民意見：

hakuna matata：我就奇怪了，你有那麼好的一個國家，跑韓國南韓旗幟幹嘛去呀⋯⋯難不成當間諜嗎？

無人永生：老外素質還是高，居然給他結了帳，理論上店主攆人肯定免單啊。

Fight4presidentD.J.T🇺🇲日本國旗：中國那麼好，那麼愛國來啥韓國吶，韓國人不是要笑話？老婆我愛你，但是天天夜不歸宿。你老婆信你麼？

Ray-JO：是條漢子。

浮在水中的葉子：東北大哥霸氣。

Twitter／新浪微博

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