研究習思想有助升職，中共中央黨史和文獻研究院副院長一職，由第一研究部主任黃一兵出任。黃近年主要從事中共總書記習近平著作編輯和習思想研究宣傳工作，也曾參與中共近期出版的《中國共產黨簡史》之編寫工作，在多個習思想的宣傳活動也能見其身影。

習思想宣傳活動常客

中央黨史和文獻研究院是中央直屬事業單位，屬正部級，官網領導成員有五人，副院長正是黃一兵。黃今年53歲，籍貫安徽，具法學博士學位，同為中共十九大代表。他接任副院長前，是中共中央黨史和文獻研究院第一研究部主任、研究員，研究範疇為民主革命時期黨史，作品包括《中國共產黨的九十年》、《中國共產黨指導思想發展史》等。

黃一兵近年主要從事習近平著作編輯和「習近平新時代中國特色社會主義思想」研究宣傳工作，曾撰寫《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等，另參與編寫配合建黨百年而重新出版的《中國共產黨簡史》等黨史基本著作。

上月底，中共舉辦「學黨史．強素質．作表率」讀書活動，黃一兵是第一講導讀習近平的《論中國共產黨歷史》。此外，他也曾擔任中宣部及央視合辦節目《平「語」近人——習近平喜歡的典故》的講者，曝光度頗高。

澎湃新聞/央視