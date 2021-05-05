第74屆世衞大會（WHA）將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視像方式舉行，台灣至今仍未收到邀請函，多個國家已經表態，希望讓台灣能以觀察員方式參與。台灣衛福部長陳時中在美國網上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）投稿，指台灣是全球應對疫情最成功的地區之一，不應被置於全球衞生網絡之外，各界應支持將台灣納入世界衞生組織。

陳以「無論在對抗COVID-19或下一個傳染病，台灣可以幫忙」為題撰文，指出台灣與中國接近，本被評估為受疫情影響最嚴重的地區之一，但因有2003年抗沙士的經驗，所以並沒有忽視警號，截至本月3日，台灣僅有1,145宗確診病例，12人死亡，大部分民眾仍能維持正常生活與工作，甚至創下253天零本地感染個案紀錄。

文中又指出，因為及時實施有效防疫措施，台灣去年GDP增長為3.11%，第四季更有4.94%，與全球經濟衰退形成鮮明對比。陳稱，對於遏制疫情，公眾信任，與政府配合至關重要，而台灣政府一直堅持以最小損害及逐步採用的原則抗疫，令台灣民眾在疫情下可繼續享有集會的自由。

陳時中表示，台灣能夠成為全球疫情應對最成功的地區之一，是因為有健全醫療體系、嚴謹篩檢策略、公開透明資訊與公私部門合作。他表示疫情為所有國家帶來沉重打撃，特別對於部分脆弱、高風險、缺乏良好醫療服務及受防疫管制措施影響的國家更為衝擊。作為國際社會負責任的一員，台灣將竭盡所能與世界衞生組織（WHO）及全球衞生領袖合作，確保人人都能享有健康的生活與工作環境。

他強調：「這場疫情再次證明，台灣不應被置於全球衞生網絡之外。在全球新興傳染病威脅監測與警報系統上，台灣扮演不可或缺的角色。」

陳時中最後呼籲WHO，認可台灣在公共衞生、疾病防治與醫療人權等領域對國際社會作出的貢獻，指「沒有人應被遺下」。

受到大陸的打壓，台灣自2017年起已經連續4年，未獲邀以觀察員身份參與WHA，世衞發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）日前以電郵回應台灣中央社查詢時，稱今年世衞大會仍將拒絕台灣參與。

外交家網站

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