在台灣，國民黨中常會今（5日）通過「（民國）110年（2021年）中國國民黨主席選舉作業細則」等相關黨職選舉辦法，並公佈選舉時程：5月7日公告；6月3日至4日領表；6月7日至8日登記；7月24日投開票；7月27日前公告當選名單。此外，黨主席選舉作業細則規定，領表時需繳交領表登記費20萬元（下同，約5.5萬港元）；登記時需繳交作業費300萬元（約83.3萬港元），同時需繳納保證金1,000萬元（約277.8萬港元）。已表態參選的孫文學校總校長張亞中斥規定「只認錢、不認人」。

國民黨今天下午舉行中常會，正式通過「110年中國國民黨主席選舉作業細則」、「黨主席選舉海外地區黨員投票實施要點」、「第二十一屆全國代表大會代表選舉辦法」及「第二十一屆全國代表大會代表選舉作業細則」等相關規章。

文傳會主委王育敏表示，今年黨主席暨黨代表選舉重要時程包括5月7日公告；6月3日至4日領表；6月7日至8日登記；7月24日投開票；7月27日前公告當選名單。

此外，參選者領表時要先繳「領表費」20萬元新台幣（下同，約5.5萬港元）領表費，登記時又要繳交「選舉作業費」300萬元（約83.3萬港元），金額較過往的200萬元增加了50%。前者不退費，後者則視實際選舉支用情況多退少補。

而為落實黨公職募款責任額收繳，黨中央計劃今年主席選舉與中常委、中央委員、黨代表選舉一致，登記參選時要預繳第一年募款責任額做參選保證金1,000萬元（約277.8萬港元）。當選者保證金轉為繳交年度募款責任額，未當選或年度募款責任額已繳者，予以退還。

目前已表態參選的，有現任黨主席江啟臣及孫文學校總校長張亞中，而被點名的人選，包括朱立倫、韓國瑜及連勝文，最終是否參選，引發黨內關注。有黨內人士預計，朱、韓、連等人會在選舉細則出爐後表態，屆時選戰形勢將逐漸明朗。

黨內人士還指，江啟臣預計在登記後開始請假，黨務工作交由秘書長李乾龍負責。在選戰策略上，江仍會將重心放在國民黨提出的反萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬、公投綁大選2項公投案上，同時在請假時間拜訪各地，深入基層聽取黨員心聲，計劃黨的未來方針。

黨內人士透露，朱立倫目前仍照着自己的節奏進行，明天有一場公開活動，屆時會親自回應黨主席選舉的相關議題。連勝文陣營則表示，還是一樣照既定步驟前進。

中廣董事長趙少康確定不參選後，曾表示韓國瑜參選機率一半一半，黨內人士認為，在趙少康出局後，黨內挺韓的力道確實有加強，也有不少勸進聲音，但因家人反對，韓國瑜仍在思考是否參選，尚未作出最後決定。

已表態參選的張亞中今日在中常會結束後，發聲明批評黨主席參選新規定是「只認錢、不認人」。他指，黨中央為黨主席選舉設置資格與財力的高牆、關卡，已使選舉不公，傷害國民黨的社會形象，他更質疑決策者是否還能公正中立辦理選務。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）