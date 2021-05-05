中央第五生態環境保護督察組，到河南調查，結果不僅「暗訪車」車牌被洩露，督察人員更似被安裝了GPS，行蹤全被當地相關部門負責人掌握。前往調查卻反被監視，內媒形容，整個過程就像「間諜片」情節。

據《中國環境報》報道，中央第五生態環境保護督察組4月7日進駐河南，進行第二輪調查工作。中旬，督察組就分成5個調查組及1個機動組，在鄭州、安陽、新鄉等10多個地市進行調查。然而，4月18日，調查才剛開始，督察組就經信訪舉報得悉，機動組的車牌號碼已被曝光，有公司要求員工發現該車牌就在公司群組裏通報。

車牌曝露後，機動組就陷入被動，仿佛身上被安裝了GPS定位。3名督察組人員到濮陽檢查一間羽絨加工廠暗訪，結果才到附近排水口不足5分鐘，幾位縣區相關部門的負責人跟上來「熱情」地打招呼：「機動組領導來了？」

機動組只好兵分兩路，一組人負責分散注意，另一組人去現場調查。第二天，機動組接到信訪消息，便改往開封市的開封裕成化工有限公司。該公司聲稱停產已久，但去年8月卻有異常排水。一名督察人員與公司負責人交談，另一名督察人員就去生產車間察看。值班室雖然空無一人，但桌上放着一個沏了茶的水壺，最多是前幾天泡的。隨後，督察人員爬到高處，發現廢氣治理設施仍在運作。

督察組人員遂要求公司出示生產記錄，對方卻說沒有。10分鐘後，接待的員工離開，將原本手臂夾着的一個藍色文件夾放在桌上，督察人員趁機翻看，發現是近幾個月的生產設施用電、用蒸汽的付費紀錄。

據悉，這並不是中央生態環保督察組第一次被洩露行蹤。2018年11月，中央第三生態環境保護督察組到安徽省覆查整改情況，當時亳州市魏崗鎮一名微信名為「龍哥」的副鎮長，在群裏通風報信，直播督察組檢查的現場情況，又提醒雨水渠不能呈酸性，「現在可以用水沖」，甚至指使企業製造假現場、假合同。

2019年5月，在向安徽省回報覆查及專項督察情況時，督察組指出，亳州市譙城區少數領導幹部與企業串通，性質惡劣。

去年7月28日，中央生態環境保護督察安徽省整改工作領導小組辦公室發佈消息指，針對亳州市譙城區通風報信，指使、授意企業弄虛作假，應付督察一事，對時任譙城區生態環境分局黨組書記、局長，以及時任譙城區魏崗鎮黨委副書記、鎮長作出政務警告處分；對亳州市譙城區魏崗鎮黨委委員、武裝部長黨內嚴重警告處分；對亳州市譙城區魏崗鎮某副鎮長黨內警告處分。另對亳州市譙城區委副書記、區長批評教育；對時任譙城區委常委、常務副區長予以誡勉談話。

《北京青年報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）