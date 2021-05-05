愛奇藝製作播出的選秀節目《青春有你》第三季今年2月開播，總決賽原訂於本周六（8日）舉行，但在4日深夜突然被北京市廣播電視局緊急責令愛奇藝暫停節目錄製。當局並沒有說明要求停錄的具體原因，但《青春有你》節目組隨後在官方微博上發文，表示會「堅決服從命令」，認真核查並整改「存在的問題」。

北京市廣播電視局表示，高度重視群眾舉報《青春有你》第三季存在的相關問題，已第一時間約談愛奇藝相關負責人，要求該平台嚴格落實廣電行政部門有關管理規定，完善節目管理制度，認真核查並整改存在的問題。根據網相關管理規定，現責令愛奇藝暫停《青春有你》節目錄製。

雖有不少網民猜測節目被叫停與參賽選手余景天其父母經營的KTV，被爆涉嫌賣淫及販毒有關，但日前官方新華社曾發文批評《青春有你》的粉絲「為打投偶像把牛奶倒入坑渠」的行為。事源《青春有你》的投票機制是粉絲需要購買特定品牌的牛奶，然後通過掃描牛奶瓶蓋上的QR code投票，因此有許多粉絲為了多給偶像投票，一次過購入大量牛奶。

網上就有短片流出，一群大媽坐在一個坑渠旁，熟練地打開牛奶，毫不猶豫地將牛奶倒入前面的坑渠，並將瓶蓋留下。

這條短片不止被網民熱烈討論，為追星而做成大量浪費違反食品浪費法，節目更被新華社不點名批評：「策劃這種打投（投票）方式之初，有沒有考慮到可能造成大量浪費的風險？有沒有想過本該承擔的社會責任？在這個前有勞動節後過青年節的假期，這樣的節目、這種營銷方式又將給青年人造成怎樣的不良影響和引導？」

評論指出，這種行為的背後是「以浪費和揮霍為代價的吸晴牟利，是對勞動者的不尊重，對法律的褻瀆和蔑視，其最終結果是誤導、侵蝕了青年人的追求和三觀，不只是把牛奶倒溝裏，而是把青年人帶溝裏」。

新華社/ 網易

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