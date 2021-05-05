被指公開國家主席習近平的女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，導致24人被集體判刑的「惡俗維基」件，案件主犯的牛騰宇上月在二審中維持囚14年，自由亞洲電台報道，其母親前日（3日）獲准與牛騰宇會面，這是自2019年8月被捕20個月以來，母子2人首次相見。牛母表示兒子在獄中不願再多提受酷刑的情況，只堅持自己是代罪羔羊，已經寫好申訴狀，但其代表律師對《蘋果》表示，申請的成功機會不大。

牛騰宇的母親周一抵達廣東茂名第一看守所與兒子見面。見面時，牛騰宇聽聞外祖父母在他入獄後因悲傷而先後離世時，難以控制情緒大哭來。

牛母又指，牛騰宇不願重提酷刑細節，即使她向兒子表示已經將他受酷刑的情況告訴了律師，牛騰宇只回應指那是一個過程而已，要求母親不要多問，他亦不想母親看到自己已有殘疾的右手手指。牛一直對母親保持微笑，強忍淚水，並叮囑母親要「保重自己，不要太牽掛我」。

對於自己的控罪，牛騰宇則堅持自己是被冤枉，只是代罪羔羊。他認為二審時法院沒有將錯誤糾正，又想起在佛山市南海區看守所時被毆打的過程，他當時聲稱網站是上海教育局高層的兒子顧楊陽做的，質疑他家人利用權錢交易將罪行轉移到其他人，警察曾恐嚇牛騰宇「甭提顧楊陽，再提就敲掉你牙」，牛騰宇相信有人怕他出來後會將真相說出來。

另一方面，牛騰宇的辯護律師多次前往廣東茂名第一看守所要求會見當事人，對方以二審判決已生效為由拒絕了律師的會見請求。辯護律師之一的包龍軍向《蘋果》表示，據他了解，牛騰宇已自行寫好申訴狀，但看守所當局看管很嚴，不讓牛騰宇將簽紙的文件交予母親，現在待得到牛母的授權，他就會聯動合資格律師啟動申訴程序。

包龍軍又稱，案件二審存在諸多疑點，當中二審法官張書銘僭權參與一審量刑，律師提出要他迴避的申請也遭駁回，為此將會繼續就案件過程中的違法行為提告，並為牛騰宇申冤到底，但相信成功申訴的機會不太，因為過往獲得平反的冤案，都是有真兇出現，從未有犯人申訴審判程序出錯而獲得上級法院的認同。

自由亞洲電台／《蘋果》記者

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