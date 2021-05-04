內地於1月曾爆出有無良商人以抽「盲盒」形式出售寵物，雖然廣受批評，但似乎禁之不絕。在四川成都，有民眾因為聽到貓狗哀鳴，在貨車上發現逾160隻貓狗，被當成動物盲盒般郵遞出去，許多貓狗被救出後已奄奄一息，當中更有4隻已經死亡。事件引起愛護動物人士憤怒，但執法部門間卻互相卸責，涉事的中通快遞已暫停相關地點的快遞業務，又將一名負責人停職。而官媒央視亦發表評論文章，批評動物盲盒是對人性的背離，「人心不盲，就不會有如此惡劣、如此出格的盲盒」。

有成都的動保人士3日在一輛屬於中通快遞的貨車上發現大量寵物盲盒，從現場畫面可見，小貓、小狗全都被裝在塑膠箱內，外面包上紙皮或套上麻袋，有箱子內更安放了3隻小動物，貨車內膠箱叠了10層高，望過去至少有6排，沒半點鬆動的空間，貓狗因為驚恐，不斷吠叫。

動保人士因擔心貓狗安全阻止貨車離開，經點算後發現有100多隻小狗、30至40隻小貓，最小的剛滿月，最大的也不超過3個月，其中4隻動物確認死亡。事件在網上傳開後，許多民眾自發到現場照顧貓狗，幫忙打開箱子讓貓狗透氣，並用針筒餵水。

動保人士指，這批動物盲盒送貨的地點有些在巿內，有些則是廣東地區。速遞單上顯示運送貓狗多為混血邊牧、混血藍貓等品種，實際多為普通唐狗唐貓。他們擔心這批貓狗若沒被截獲，送到買家手裏也會因為不是名種貓狗而被退貨或遺棄。

目前，獲救的貓狗暫時安置在成都石板灘寵物城，相關部門已對動物檢疫，待結果出爐後，如有患病會安排治療，健康的貓狗將由動物救助中心接收。

至於涉事司機聲稱只是單純運送貨物，不知道裝載甚麼。而中通快遞亦表示，經調查後確認事件屬實，涉事的成都荷花池網點違規攬收，會暫停該地點的快遞業務，配合相關部門調查。同時，四川省管理中心寄遞安全負責人仍會被停職，並扣除其全年獎金。公司又承諾會加強員工培訓。

去年3月，國家郵政局曾向全行業發出通知，要求規範活體動物寄遞。本月新實行的中國《動物防疫法》，亦明確規定不可以速遞各種動物，但動物盲盒似乎仍禁之不絕。

而執法部門卻疑似互相卸責，成都金牛區公安分局民警指此事不歸警方處理，因為沒執法權，所以按法規移交到農業農村局；農業農村局執法人員卻表示，暫未有調查結果。他們只管理動物運輸、防疫執法，如涉及經濟糾紛，則沒職權管理。

官媒央視亦發表評論，指用盲盒裝動物，是將人的快樂建立在動物的痛苦上，背離人性，「人心不盲，就不會有如此惡劣、如此出格的盲盒」；同時又批評快遞公司寄遞活體動物是明知故犯，應該被處罰。

澎湃新聞網／上游新聞／大象新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）