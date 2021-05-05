台灣早前面臨嚴峻乾，中南部成重災區，民眾均盼望下雨緩解旱情。台灣中央氣象局周三（5日）發佈北北基（新北市、台北市、基隆市）大雨特報，今早基隆北海岸已經降下大雨，新北富貴角、三芝在早上7時已錄得62毫米雨量，台灣八大水庫今日亦會啟動人工增雨。氣象專家吳德榮則表示，中部以北及東半部有局部雨或雷雨，南部亦有局部短暫降雨，周六（8日）將有第二波鋒面掠過，但對水情的幫助仍有待觀察。經濟部長王美花則表示，中部每周停水兩日的措施，仍要維持至本月底。

台灣中央氣象局表示，受鋒面影響，今日易有短時強降雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨，馬祖在清晨至上午可能有雷雨出現，北部及東半部地區降雨較為明顯。入夜後鋒面離開，屆時除東半部地區仍有降雨情形外，其它地區天氣恢復穩定。

中央大學大氣科學學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文指，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三（5日）「梅雨季」首波移動性鋒面通過，鋒面雖不強，但大氣不穩定，有對流發展的條件，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨，南部地區也有局部短暫降雨，局部地區有較大雨勢。

吳德榮又指，周六（8日）掠過的第二波鋒面結構不強，但大氣不穩定度提高，仍有對流被激發的條件。Facebook專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」亦指出，今早苗栗以北地區有強對流通過，提醒民眾要慎防大雨；台中、彰化亦有對流接近，也要留意天氣變化。

經濟部水利署最新統計，全台十大水庫存水量仍低於兩成，水利署今天會把握鋒面接近、午後山區亦有熱對流發展的機會於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、仁義潭、曾文等水庫，陸續啟動地面人工增雨作業，希望多增加雨量。

王美花今早出席立法院會議時則表示，目前回應指出，由於中部地區井水、廢水及伏流水（潛伏在河床裏的水源）出水減少，台中、彰化等地的「供五停二」制水措施仍將維持至本月底。

台灣《蘋果新聞網》／中央氣象局／中央社／Facebook

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