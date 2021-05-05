兩岸疫情最新數字：大陸昨（4日）新增7宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為四川2宗、天津1宗、內蒙古1宗、山東1宗、廣東1宗、廣西1宗，累計確診病例90,721宗，死亡病例共4,636宗。台灣截至5日上午為止，累計確診1,153宗，死亡個案12宗。

在台灣，華航機師染疫風暴持續擴大，而且擴散至其他航空公司。經過當局的流行病學調查，昨天（4日）新增的本土個案、30多歲的華航機師，4月29日不但凌晨時與另一名確診空中服務員出入台北市松山區飛鏢運動酒吧外，當晚他亦到有「航空界愛店」之稱、位於民生東路三段的海真私房菜民生店用餐，而且席上還包括一名星宇航空的機師。

星宇航空今日表示，公司直到衞生單位通知才發現有同事與確診者聚餐，目前該名機師正居家隔離中，隔離時所有派飛的航班都取消，隔離結束、確認其健康狀況後才會再安排勤務。

以外省菜、滷味著名的海真私房菜民生店，因為靠近多間航空公司和民航局，吸引機組人員下班後前往聚餐聊天。疫情期間，很多餐廳對於機組員比較「敏感」，也讓海真成為機組人員可以放鬆用餐的去處。中央流行疫情指揮中心昨日公佈華航確診機師的行蹤後，海真私房菜宣佈昨起至周五（7日）暫停營業。

海真私房菜民生店老闆娘趙海真表示，店內有3個包廂及5張桌子，每包廂約可容納10人，華航機組人員每次聚餐都會在包廂內，但不確定確診機師這次是否都在包廂內。她說餐廳會暫停營業消毒，也會注意餐廳員工健康狀況。

台灣《蘋果新聞網》

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