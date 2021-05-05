新疆棉問題在國際社會鬧得熱哄哄，有大陸民眾因此揚言抵制許多國際牌子，更追捧力挺李寧等本土品牌。台灣也有民眾支持新疆棉，律師蘇逸修是其中之一，他日前就特地穿上印有「中国李宁」字樣的衣服與兒子出門，他接受媒體訪問表示：「我是中國人，我也是這麼教育自己孩子的。」

蘇逸修日前在Facebook貼文指，在台灣的李寧專門店購買一件價值1,380元新台幣（約383港元）的「巴黎走秀款」T恤，當時專賣店更特別來電提醒，指衣服上印有「中国」二字，問他可以接受嗎？蘇知道對方是出於好意提醒，擔心他在「仇中情緒高漲」的台灣引來不必要的麻煩，但他堅定回覆「當然可以，中國完全沒問題。」他說，第一次穿着這T恤出門走上台北街頭，「明顯感受到路人懷疑的眼光」，更笑言原來這就是「走秀」的感覺。

接受大陸《觀察者網》訪問時，蘇認為過去的台灣人「自稱中國人是理所當然、天經地義的事情」，在他小學時每本作業簿封底都印着「做個活活潑潑的好學生，做個堂堂正正的中國人」，蘇逸修指「台灣現在大搞去中、仇中教育，令35歲以下的台灣人幾乎已經沒有身為中國人的意識」，他聲稱：「我是中國人，我也是這麼教育自己孩子的。」

蘇逸修表示促進台灣人理解「真實的中國」，是他這幾年來一直在做的事，如在不同的社交媒體分享他對大陸的見聞，在家裏更同時使用大陸與台灣的歷史和中文課本，他認為這樣可以讓小孩「充分學習被台灣教育局一再刪減的中國史和古文」。

對於能否帶動更多台灣人和他一樣穿上印有「中国」標誌的衣服，蘇指「老實講，這是個困難的任務」。

台灣《蘋果新聞網》／《觀察者網》

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