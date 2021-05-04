歐盟與中國關係近期日漸惡化，歐盟官員昨宣佈暫停批准經長時間談判的「中歐投資協定」。

歐盟早前就新疆問題制裁多名中國官員，中方隨之報復，使雙方關係急轉直下。歐盟委員會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）昨日宣佈「我們現在已停止歐盟委員會一方的政治接洽活動」，暫停這項中方十分重視的投資協定。

中歐投資協定談判於2014年開始，由於雙方對開放自身市場持審慎態度，談判一直陷於僵局。直至美國前總統特朗普2017年上台後，美國與歐盟的關係開始疏離，似乎推動了歐盟考慮加強與中國合作，結果中歐去年底宣佈完成談判，中方媒體當時形容協定「將為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻」。

與印度重啟貿易談判

不過，中國在新疆人權和香港民主問題上飽受抨擊，令負責表決這項協議的多名歐洲議會議員大力反對，認為若投票支持協議，就如認同中國受爭議的決策。歐盟最終在內部強烈壓力下，宣佈暫停批准這項協定。

另外，歐盟與印度同意重啟2013年暫停的自由貿易談判，建立「平衡、有抱負和全面」的貿易協議，應對現時的挑戰。雙方還計劃在運輸、能源和數碼範疇合作，積極參與全球基建項目。英國今年稍後料也會與印度商討貿易協議，顯示印度在亞太地區的地位更受西方重視。

路透社/法新社