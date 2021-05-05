台灣民進黨近日掀起「黑道入黨」風波，惹各界關注。身兼民進黨主席的總統蔡英文今天表示，身為黨主席，對於沒有落實既有排黑條款，讓不適格黨員進入機制，造成社會紛擾，辜負支持者期待，感到十分抱歉，將會虛心檢討相關機制。

她說，身為總統，執政以來治安一直是施政重點，警察努力獲得民眾肯定，但最近有些個案令人警惕，政府會提升掃黑能量，務必讓執法人員專業執法，不受到政治干擾。她表示，民進黨排黑條款行之有年，未來務必要檢討審查制度，結合判決等，建置新的資訊查核系統，並定期清查，落實排黑條款。

她也提醒，包括執委、評委、黨代表，都要針對黨員和黨職有無不適格或不當行為，隨時提報，立即處理。

避酒駕罪責？肇事司機車禍後買酒喝

台灣台中市今日（5日）凌晨3時許發生一宗奪命車禍，一名70歲陳姓婆婆在一個閃燈路口橫過馬路時，遭一輛平治撞上，再拖行70米，身體多處重創、頭骨破裂，送醫不治。目擊者指車禍後，肇事男司機到便利店買啤酒喝，疑似要藉此逃避酒駕罪責。

警方初步調查，肇事司機為30歲方姓男子，開設美髮店，平治則是登記在其妻名下。方男酒測值0.4毫克，他供稱車禍時沒有喝酒，車禍後受到驚嚇，才到便利店買啤酒喝壓驚，而他只喝了一罐。警方根據購物收據發現，他買了4罐啤酒。另外，警方也有方男車內找到毒咖啡包殘渣，將驗尿確認是否毒駕。

陳婆婆隨後被發現是台灣名嘴黃暐瀚的獨居母親。黃上午9時仍主持POP radio的電台節目《POP撞新聞》談疫情等時事話題「說了半天，還不是國軍扛？」其間有細心網民觀察到「大家有注意到暐瀚主持時，眼睛紅紅的嗎？」據黃暐瀚同事私下透露，他一早接獲母親死訊，車禍發生得太突然，且早上那時段很難找代班，他只好強忍眼淚主持。

狹小水箱內工作 汕尾4工人窒息亡

廣東省安全生產委員會辦公室、應急管理廳4日通報，廣東汕尾1日發生一宗死亡事故，信利半導體有限公司4名工人，在清洗第二廠區26號廠房1樓D1水房的水箱時，因空間有限，空氣含氧量不足，導致窒息死亡。

通報指，事故因有關公司未落實有限空間作業安全管理要求所致，暴露企業安全管理混亂等問題，故要求各地、各有關企業深刻汲取事故教訓，「落實落細落小」有限空間風險防控措施。

潑千隻蟑螂 4疑犯遭聲請羈押禁見

台灣台北市一間餐廳遭黑衣人潑撒千隻蟑螂，5名疑犯（4男1女）已全部落網，警方今將4名已成年的男疑犯移送台北地檢署複訊。檢察官認為4人公然聚眾施強暴脅迫罪，有逃亡、串證、反覆實施之虞，下午向台北地方法院聲請羈押禁見。

全案緣於台北市大安義警大隊臥龍中隊3日晚間在中山區新生北路鉅星匯宴會廳舉辦餐敘，全場筵開70多桌、近700人出席，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁和多名民代與會。其中2名男疑犯穿着黑衣於當晚7時24分，提着2袋蟑螂朝餐廳2樓櫃枱前潑撒後，奔跑逃逸。警方隨即成立專案小組，昨分別於新北市泰山區一間汽車旅館和台北市中山區民生西路一帶，拘捕涉案5人。

警方調查指出，吳姓主疑犯（26歲）供稱因積欠賭債，故接受他人委託向餐廳老闆追討逾1,500萬元新台幣債務，完事後可獲3成利潤，便找來另外4人協助追債，由吳男和游姓女疑犯負責在大廳把風、拍照錄影，20歲曹姓男子和許姓男子潑撒蟑螂，21歲蔡姓男子則負責駕車接應。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／新華社

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