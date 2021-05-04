內地今年「五一假期」由5月1日至5日。官方早前曾預估客運量將達到2.65億人次，比去年大增120%。雖然各地景點已採取實名制，但景區仍出現水洩不通的情況，已預約的遊客擠在景點外，不得其門而入，不少貼錢買難受的遊客忍無可忍，紛紛提出退票要求。有內地民眾向《蘋果》直斥，亂象是因景點錯誤計算接待遊客能力上限所致。連內媒也出文狠批，認為要反思限流機制，甚至要懲罰安排失當的景點。

周日（2日），安徽六安金寨縣天堂寨遊客暴增，超出交通運輸負荷，近萬遊客被迫徒步，部份人擠入遊客中心，要求退票，現場群情洶湧。翌日凌晨，景點發出通告，承認接待遊客1.7萬人，超出疫情條件下線上售票限額，「認衰」後要求遊客前往其他景區或改天再來。

同日，湖北荊州方特東方神畫主題樂園，因到場遊客眾多，有人從早上7時排隊到11時始能入場。網傳影片見，景點門口擠滿等待入內的遊客，有人更大喊退票。主題樂園工作人員後來承認有人提出退票要求，樂園亦已全額退款。

身在廣州的黃女士向《蘋果》表示，每年「五一」、「十一」都會人山人海，但今年特別誇張，相信是民眾「太耐無出過去（旅遊）﹐所以『積埋積埋』」。她有同事原本買了5日1日的火車票，由廣州南站去潮汕地區，但「排隊排咗成個鐘都入唔到站」，結果趕不上火車，要改買翌日的車票繼續行程。

至於內地多個景點有限制入場人數或只供有預約門票的遊客入場，但部份景點仍有遊客因人太多未能入場，黃女士估計是由於景點估算錯誤，當入場人數抵達預計上限，根本已超過景點的接待能力，「平日都冇人去，突然五一塞咁多人去，點接待？」

內地多間傳媒昨日發表評論文章，狠批亂象。其中《北京青年報》發表評論文章《「擠到遊客喊退票」拷問景區限流機制》認為，除了為遊客辦理退票外，景區更要自我反思，限流機制是否合理，預約制度有無改進空間？評論指出，判斷景區的最大承載量，不能單看景區能夠容納多少人，更要綜合考慮接待能力，包括遊樂設施的周轉率、接駁車輛的承載量等。只要有一項指標偏低，景區的限量就要相應下調。

針對「五一」小長假前兩日各地熱門景區遊客量較大，部份地區存在景區出入口、核心遊覽點等區域遊客較多等問題，文化和旅遊部3日再次強調景區落實「限量、預約、錯峯」要求，做好遊客遠端分流和現場疏導工作，多渠道提前公佈旅遊景區預約和流量訊息；各地有關部門應加強指導監督，督促景區切實落實限流措施，兼顧好疫情防控和遊客體驗。

對於貪圖經濟利益，故意超售門票，疏導分流不力的景區，應依照《旅遊法》相關規定責令整改，情節嚴重的，責令停業整頓。

《新京報》亦發表評論文章《景區人太多遊客喊「退票」：預約制不該「缺位」》指出，經歷春節「就地過年」的等待後，「五一」期間，民眾積蓄已久的出遊熱情充份釋放出來，全國多地熱門景點迎來客流高峯。「面對人山人海，高興的同時，糟糕的出行體驗也破壞了旅遊舒適感。為此，如何更科學地設計假期制度和提高旅遊質量，讓國人獲得更好的出遊體驗與更多幸福感，亟待破題。」

評論指出，「互聯網+」時代，加之疫情影響，遊客們基本已習慣預約。即便有部份人到景區現場購票，也完全可以結合預約情況通盤考慮。景區只要做好預約限流工作，不貪圖一時之利，理應可避免「被退票」的尷尬。

網民意見：

齊繼春：退的不是票，是失望。

Helen-ziqi：何必出去為難自己麼！躺在家裏不舒服嗎？

佬妖精er：這個五一假期真的是太失敗了。

永康大事小事：活該。

扣鼻涕：只管買票，錢收到手了，管你能不能進去。

瘋起雲泳之靳珂：利益至上。

DIDIDIDILAU :所有都有管控就你沒有！！！

《蘋果》記者／《北京青年報》／《新京報》／新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）