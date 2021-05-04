中央政法委近期在政法系統內掀起延安整風式的「教育整頓」，內蒙古呼和浩特近期就有376人「主動交代問題」。貴州學者指出，此乃中共政法系統的一次運動：「這種事情，每天都在運動中，搞運動以後內部才會穩定，不運動就不能穩定。」

「欽差大臣」查手機社交網

上述運動以由全國政法隊伍教育整頓領導小組執行，旨在落實「自查從寬、被查從嚴」要求。《呼和浩特晚報》報道，截至4月29日，當地已有376名政法系人員主動交代問題，另有60人被查處。知情人士向自由亞洲電台透露，公檢法系統的自查工作早於去年中旬展開，這次只是將運動公開和擴大化。

「公檢法在去年開展了體制內的自查，沒有公開發文……中央有專門部門派駐各個地方的領導小組。」丁先生還指，省級政法隊伍教育整頓領導小組有着類似於「欽差大臣」的權限，除了警察公檢法人員的手機內容，查看他們的社交媒體內容。

貴州大學退休教授宋先生前日表示，此乃中共政法系統的一次運動，類似於延安整風運動，其內部運作已持續多時：「這種事情，每天都在運動中，搞運動以後內部才會穩定，不運動就不能穩定。」

中央政法委秘書長陳一新是今次教育整頓的執行者，去年7月曾指，全國政法系統開展一次「激濁揚清式的延安整風」。上月25日，山東政法系統有14人於同一日因涉嫌違紀違法而被查。

延安整風始於1942年2月於中共陝甘寧邊區延安根據地，持續三年之久，出現大量冤假錯案。毛澤東當時以「反對主觀主義以整頓學風，反對宗派主義以整頓黨風，反對黨八股以整頓文風」整肅異己，包括中共國際派頭號人物、時任統戰部長王明，並樹立毛澤東思想，掀開個人崇拜的序幕。

自由亞洲電台