受疫情影響，內地民眾在今年「五一假期」出現報復性出遊，旅遊人數暴增，各地人頭湧湧，不少亂象橫生。不過，近日網上亦因這次假期出現一個新詞——「躺吃旅行」。故名思義，所謂「躺吃旅行」意指民眾與在家躺着休息、叫外賣一樣，只是換場景在酒店進行。

內地媒體公佈一份報告，顯示今年「五一假期」的頭三日外賣訂單數量增長顯著，創最近五年來的紀錄，送貨地點以酒店、景區等增長最顯著，外賣需求增加兩倍以上，比起今年清明節假期有明顯增長。

報告發現，比起「五一假期」前，消費者對早餐及晚上10點後的宵夜需求顯著增長，而且從網民分享的行程攻略中，都建議通過叫外賣去享受該城市的特色美食。

有網民指「五一假期」第二天就訂了一間酒店與家人入住，當晚叫了一大堆外賣，但沒想到等將近兩小時才吃到，原因是送外賣的人太多，該名外賣員花了很長時間等候酒店大堂的電梯上樓。

亦有外賣員分享，經常接到「超大」訂單，例如40杯奶茶送往酒店前台，外賣員估計是一群外地遊客夾單一起訂購。

雖有不少民眾選擇「躺吃旅行」，但位於山東省臨沂市的沂蒙山銀座天蒙旅遊區卻發生失足墜落事故，一名男遊客死亡。景區通報，昨日下午1時許，這名男遊客在遊覽期間，因家人手機掉落在遊步道護欄外，他不顧景區的安全提示，為撿回手機翻越護欄，結果失足墜落死亡。

新浪新聞／易網

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