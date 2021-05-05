台灣總統蔡英文昨日獲哈利法克斯國際安全論壇（HFX）頒發2020年「麥凱恩公共事務領袖獎章」表揚她傳達出台灣社會無懼大陸壓迫的訊息，同時讚揚她在台灣的抗疫成就。在蔡得獎後加拿大政黨要員紛紛發表聲明祝賀，有加國學者更表示，這是打破西方政府「向台灣示好」的禁忌。不過這卻引來中國駐加使領館的反對。

加拿大下議院議員莊文浩（Michael Chong）今於國會發表祝賀聲明，他指蔡英文以其堅強領導，對抗來自中共的好戰行徑，並發聲批評北京違反人權與國際法，不懈捍衞基於規則的國際秩序規範。

目前擔任加拿大台灣國會議員友好協會會長的Judy Sgro亦恭賀蔡英文，並稱這是台灣與蔡英文的重大成就，認為加拿大應學習台灣在抗疫上的表現，並認認為台灣應參與世界衞生大會，讓世人可獲得更好的健康保障。

哈利法克斯國際安全論壇向蔡英文頒獎，引起北京當局不滿。中國駐加拿大大使館發言人發聲明批評，該論壇「嚴重違反『一個中國』原則，完全不顧中方立場，執意向『中國台灣地區領導人』蔡英文頒獎，是向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，表明中方對此堅決反對」。

聲明又指，任何「一中一台」、「兩個中國」的「圖謀」都注定失敗，任何「損害中國國家主權和領土完整的行徑」都必將遭到「痛撃」。

發言人更敦促哈利法克斯國際安全論壇要「立即取消向蔡英文頒獎」的「錯誤決定」，並希望對方充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守「一個中國」原則，慎重妥善處理台灣問題。

台灣《蘋果新聞網》/ 中國駐加拿大使館網站

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