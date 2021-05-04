政治迫害帶來社會不公不義，台灣行政院促進轉型正義委員會（促轉會）成立三年來，致力搜集相關檔案資料，為政治受難者平反司法不公。

萬人因叛亂罪喪命或失自由

昨日，促轉會公佈調查研究成果，公開16類軍事審判與政治案件偵辦機關首長名單，包括三名台灣已故總統及國防部長等，促轉會認為，當年上萬名平民因叛亂罪名，失去生命或自由，官員應該至少負起政治與歷史責任。

1949年5月，台灣宣佈戒嚴，直到1987年7月才解除，促轉會指當時的白色恐怖政治案件，可分為政治案件偵辦與軍事審判兩大部份，前者由國家安全局負責主要指揮與督導，前線部門則有國防部保密局、國防部總政治作戰部、憲兵司令部、台灣警備總司令部、台灣省警務處、內政部警政署、法務部調查局等。警總保安處亦有負責偵查叛亂案件，故一併納入。

政治案件進入軍事審判流程後，主要經手的軍政長官有總統、總統府秘書長、參軍長、國防部長、參謀總長、軍法局局長、台灣警備總司令部總司令、軍法處處長，包括蔣介石、嚴家淦、蔣經國三任總統，情治機關首長周至柔及鄭介民等上百人均入列。促轉會指出在威權統治時期，軍事審判對人民基本權利侵害最嚴重，使至少上萬名平民，因為叛亂相關罪名而被交付軍事審判，失去自由或生命，受牽連家屬不計其數，個別人士的法律責任和具體處置方案，將在下階段提出。

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